AKP'den yerli çiftçiye vergi oyunu, yabancıya 'servet' transferi!

AKP iktidarının yanlış politikaları hayvancılığı bitirme noktasına getirdi. Üretim maliyetlerinin sürekli olarak artması karşısında destek alamayan besiciler hayvancılığı bırakmak zorunda kalıyor.

Hayvan sayısının azalması et fiyatlarının hızla yükselmesine neden olurken, kalıcı çözüm üretemeyen iktidar ise, çareyi ithalatta arıyor.

"AKP BİR SERVET TRANSFERİ APARATIDIR"

İthalat verileri üzerinden 'Yerli çiftçiye vergi, yabancı çiftçiye 10 milyar TL kaynak' başlıklı bir değerlendirme yayımlayan CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Ekonomi Masası Üyesi Özgür Karabat, "AKP bir servet transferi aparatıdır. Yoksuldan alıp zengine verdiği yetmezmiş gibi, şimdi de yerli üreticiden çalıp yabancılara veriyor" dedi.

Özgür Karabat

"Verileriyle tek tek açıklıyorum" diyen Karabat, madde madde şu ifadelere yer verdi:

"- TÜİK verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında canlı hayvan ithalatı 377 milyon doları geçti. Yani 10 milyar TL’lik devasa bir kaynak yabancı çiftçilere aktarıldı.

- Peki, geçen yıl canlı hayvan ithalatımız ne kadardı? 2022’nin Ocak-Haziran döneminde 75 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı yapılmıştı. Bu yıl 5 kat fazla ithalat yapıldı.

- Yerli üreticiyi desteklemeyip, motorin ve diğer zamlarla besicilik yapamayacak duruma getiren AKP bu tablonun sorumlusudur. Böyle giderse yıl sonunda toplam canlı hayvan ithalatı 1 milyar doları bulabilir. Çünkü besiciler bu işi bırakıyor!

- Enflasyon artmasın diye çiftçilere ithalat sopasını gösteren AKP, yine de pahalılığın önüne geçemedi. Erdoğan her fırsatta 'Gerekirse hayvan ithal ederiz' diyerek ithalat lobisini mutlu etti.

- Sadece faiz ve vergi artırarak enflasyonla mücadele edilmez. Üretimin desteklenmesi ve dış girdilerin azaltılması gerekiyor. Ancak AKP bunun tam tersini yapıyor. Üreticiyi küstürerek ithalatı büyütüyor.

- Pahalılığın pençesine düşmüş halkımız, protein kaynağı et ve süt ürünlerini alamayacak duruma geldi. İçme sütü üretimi keskin bir şekilde azalıyor. Çünkü besici hayvanlarını kesime göndermek zorunda kaldı.

- Mayısta 944 bin 714 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, haziranda yüzde 8,2 azalarak 867 bin 11 ton oldu. Bir önceki ay 115 bin 382 ton olan içme sütü üretimi de haziran ayında yüzde 8,9 azalarak 105 bin 140 ton olarak gerçekleşti."

"YABANCI ÇİFTÇİLERE ÇALIŞIYOR"

Değerlendirmesinin sonunda Karabat, "AKP’nin ekonomiye dair herhangi bir plan veya programı bulunmuyor. 'Cari açığı azaltıp ülkede döviz kalmasını istiyoruz' deyip yabancı çiftçilere çalışıyorlar. Bu sürdürülemez politika maalesef daha fazla hayat pahalılığına neden olacak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem