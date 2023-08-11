Ekonomide 'yerel seçim' uyarısı: 'Sonrasında bizi IMF dahi kurtaramayacak'

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz her gün derinleşirken, Ekonomim yazarı Şeref Oğuz'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Oğuz, yerel seçimleri işaret ederek "Sonrasında bizi IMF bile kurtaramayacak" değerlendirmesini yaptı.

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Ekonomide 'yerel seçim' uyarısı: 'Sonrasında bizi IMF dahi kurtaramayacak'

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, Türkiye'nin IMF'ye gidip gitmeyeceğine ilişkin tahmin yürütürken, "Aslında IMF’ye henüz gitmedik ama IMF’nin türevlerini ülkemize davet etmeye başladık bile. JP Morgan’ın Cotarelli kılıklı Genel Müdürü’nün İstanbul’da düzenlediği toplantıda, Bakan Şimşek ve Guvernor Erkan, 50 yatırımcıyla buluştu, 'olumlu açıklamalarla' yetinildi, 'biraz reform yapın, yeni yönetime destek verin, bakarız' nasihatiyle yetinmiş olduk.

Öngörüm şudur; yerel seçim ardından öylesine yüksek bir fatura önümüze konulacak ki bizi IMF dahi kurtaramayacak. Sorum da şudur; neden ortalama 10 yılda bir, başladığımız yere geri dönüyoruz?" dedi.

Oğuz, yazısında, ekonomide staglasyon tehlikesinin oluştuğunu belirterek "Uçurumun kenarından geri almaya çalıştığımız ekonomide ödeyeceğimiz fatura öylesine kabardı ki mutlaka bununla yüzleşecek ve bize bir hesap kesilecek. Kırk katır; oy uğruna bize sunulan sahte refahtan kurtulmak için katlanmamız gereken, resesyon ya da ekonomik durgunluk. Yani konfor tuzağından çıkabilmek için daralma, ücretleri baskılama, refah kaybı, işsizlik, kemer sıkma, acı ilaç" ifadelerini kullandı.

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