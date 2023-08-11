Mevduat faizlerinde düşüşhız kazandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mevduat faizlerinde düşüş ivmesi 4 Ağustos haftasında da tam gaz sürdü.

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Mevduat faizlerinde düşüşhız kazandı!

Mevduat faizlerinde düşüş ivmesi 4 Ağustos haftasında da devam etti.

Merkez Bankası verilerine göre, mevduatların ağırlıklı olduğu 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda ortalama faiz 4 Ağustos haftası itibariyle yüzde 28'in altına indi. Böylelikle mevduat faizlerinde 1,5 ayda 15 puana varan düşüş kaydedildi.

REKOR KIRMIŞTI

Öte yandan mevduat faizleri Haziran ayında yüzde 42 ile 23 yılın rekor seviyesine yükselmişti. Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi yeni ekonomi yönetiminin makro ihtiyati önlemlerinin etkisiyle hızlanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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