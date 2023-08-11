Beklenmedik karar! Dev AVM iflasta bulundu! Binayı yıkıp yerine konut yapacaklar

Bir dönemin popüler AVM’leri arasında yer alan ABD’deki University Square, küresel ekonomik kriz nedeniyle iflas verdi

Beklenmedik karar! Dev AVM iflasta bulundu! Binayı yıkıp yerine konut yapacaklar

Dünyayı kasıp kavuran ve 2019 yılından bu yana tedarik zincirinde ağır yaralar açan Kovid-19 krizi beraberinde iflasları da getiriyor. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın derinlemesine tetiklediği global kriz nedeniyle Türkiye dahil dünya genelinde çok sayıda kurum iflas vermeye başladı.

Elektrik elektronik devleri, lojistik firmaları, giyim markaları ve daha fazlası salgın hastalık ve savaşlar nedeniyle geçirdiği kötü günlerin ardından ekonomik krize girdi.

SON KURBAN DEV AVM OLDU

Bu iflasların son kurbanı ise yeniakit.com.tr’de yer alan habere göre ABD’nin Ohio eyaletinde bulunan alışveriş merkezi oldu.

Mahkemeye iflas başvurusu yapan University Square gerekli makamlara iflas başvurusunda bulundu. Böylece binlerce kişinin işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

AVM’nin sahibi yapıyı yıkarak yerine 200 adet daire yapacağını belirtti.

İFLAS HABERLERİ DUR DURAK BİLMEDEN DEVAM EDİYOR

Beklenmedik karar! Dev AVM iflasta bulundu! Binayı yıkıp yerine konut yapacaklar - Resim : 1

Birçok ülkede küresel bir ekonomik kriz yaşanıyor. Yaşanan bu ekonomik krizler çok sayıda ülkedeki şirketleri etkilemiş durumda.

ABD’DE İFLAS BAYRAĞI AÇAN AÇANA

Salgın sonrasında çok sayıda şirket iflas etti. Çok sayıda iş insanı battı. Milyonlarca kişi işsiz kaldı ve binlerce sektör etkilendi.

Bu durum dünyayı tedirgin ediyor. Önümüzdeki dönemde yeni bir salgının olması durumunda iş dünyası belini doğrultamayacak olmasından endişe ediyor.

Kaynak: yeniakit.com.tr

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