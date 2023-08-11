Furkan Andıç Herkesi Çok Üzmüştü! Sevindiren Haber Sonunda Geldi

Yakışıklı oyuncu uzunca bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Bu durum seyircileri üzmekteydi.

Furkan Andıç hayranları yakışıklı oyuncunun ne zaman setlere döneceğini çok merak ediyordu.

Sevindiren haber paylaşıldı.

Furkan Andıç kısa bir süre sonra yeniden televizyon ekranında olacak.

FOX TV İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Televizyongazetesi.com sitesindeki habere göre; Furkan Andıç’ın yeni dizisiyle ilgili detaylar da belli oldu.

Kış sezonu hazırlıkları devam ederken, birçok televizyon kanalında yeni diziler için önemli hazırlıklar yapılıyor. Bu dizilerden birisi de Yıldızlar Bana Uzak isimli dram hikayesi olarak dikkatleri çekiyor. Fox TV ekranında kış sezonunun iddialı projelerinden birisi de bu dizi olacak.

6 yıldır setlerden uzakta olan Burcu Kıratlı’nın kadın başrol olarak yer alacağı dizinin erkek başrolü ise birbiri ardına önemli projelerde yer alan Furkan Andıç olarak belirlendi.

Birçok hayranı ünlü oyuncunun yeniden ekrana dönecek olmasından memnun. Bazı hayranlar kadın başrol olarak uzun süredir ortalarda görünmeyen Burcu Kıratlı’nın tercih edilmiş olmasına şaşırdıklarını belirten paylaşımlarla sosyal medyada dikkat çekiyor.

Furkan Andıç gibi deneyimli ve kariyerinde çok iyi projeler olan bir ismin, iyi bir hikayede yer almayı isteyeceği kuşkusuz. Dizinin işte bu noktada izleyenleri tatmin edebilecek bir dram hikayesi olduğunu söyleyebiliriz.

Kaza sonucu işlenen bir cinayetin ardından yaşananlar bu dizide anlatılacak. İçinde hem dram hem aşk olacak. Aşkın öne çıkacağı, adaletin sorgulanacağı ve vicdanların da yaralanacağı bir dram dizisi olarak Yıldızlar Bana Uzak isimli yeni proje yeni sezonda büyük heyecan yaratacak.

FURKAN ANDIÇ KİMDİR?

Furkan Andıç, Türk oyuncudur. İlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesinde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu