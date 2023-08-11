Soda + kıyma birleşiminin gücü.. Anne eli değmiş gibi! İşte sodalı lokum köfte tarifi

Sodalı köfte, Türk mutfağının sevilen et yemeklerinden biridir. Sodanın köftelere verdiği yumuşaklık ve lezzet, bu tarifi özel kılar. Sodalı köfte yapmak için kıyma, soda, galeta unu, soğan, baharatlar ve kabartma tozu gibi malzemeler kullanılır. Köfteler yağda kızartılır veya fırında pişirilir. Yanında patates, salata veya pilav ile servis edilir. Sodalı köfte tarifi için bilmeniz gereken aşçılık sırları var. Bu sayede anne eli değmiş sodalı köfteleri yapmak hayal değil.

Yemek.com sitesinde yer alan bir içerikte sodalı anne köftesi tarifi verildi. Anne eli değmiş gibi olan sodalı köfte için muhakkak kuyruk yağı eklemelisiniz. Bu sırrı lokanta ustaları yıllardır uyguluyor.

SODALI KIYMA YAPARKEN ÖZEN GÖSTERMENİZ GEREKENLERİ

İhtiyaç duyduğumuz malzemeler

500 gram köftelik kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

1 çay bardağı galeta unu

1 adet yeşil biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

2 diş sarımsak

1/2 şişe soda

Sodalı köfte, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Sodalı köfte yapmak için, öncelikle kıyma, ekmek içi, soğan, maydanoz, tuz ve karabiberden oluşan köfte harcını hazırlayın. Köfteleri yuvarlak şekilde yuvarlayın ve bir tepsiye dizin. Ardından, domates sosu için domates salçası, su, sıvı yağ, tuz ve karabiberi bir tencerede kaynatın. Sosu köftelerin üzerine dökün. Son olarak, bir bardak soda ile bir yumurtayı çırpın ve tepsiye gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin. İşte hepsi bu kadar.

KÖFTELERİN İÇİN SULU KALMASI İÇİN BUNU UYGULAYIN



Köfte yapmak, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Köftenin lezzetli olması için etin kalitesi, baharatların uyumu ve pişirme yöntemi önemlidir. Ancak köftenin içinin sulu kalması için yapılması gereken birkaç püf noktası da vardır.

1. Köfte harcını hazırlarken, ekmek içi veya galeta unu gibi bağlayıcı malzemeler kullanın. Bu malzemeler, köftenin suyunu içinde tutmaya yardımcı olur.

2. Köfte harcını yoğururken, çok fazla bastırmayın. Köftenin havasını kaçırmamak için hafifçe yoğurun ve elinizle şekil verin.

3. Köfteleri pişirmeden önce buzdolabında dinlendirin. Bu şekilde, köfteler daha iyi kıvam alır ve pişerken dağılmazlar.

4. Köfteleri pişirirken, yüksek ateşte kızartın. Bu sayede, köftelerin dışı çabucak kızarır ve içindeki suyu hapseder.

5. Köfteleri pişirdikten sonra, hemen servis etmeyin. Birkaç dakika dinlendirmek, köftelerin suyunu eşit şekilde dağıtmasını sağlar.

KÖFTE SERVİSİ YAPARKEN YANINA MUTLAKA BU LEZZETLERİ DE EKLEYİN

İşte size köftenin yanına yakışacak 5 harika yemek önerisi:

1. Patates Püresi: Köftenin yanında patates püresi servis etmek, yemeklerinizi daha da lezzetli hale getirecektir. Patates püresi, köftenin yoğunluğunu dengeleyerek mükemmel bir uyum sağlar.

2. Yoğurtlu Semizotu Salatası: Köftenin yanında servis edebileceğiniz en sağlıklı seçeneklerden biri yoğurtlu semizotu salatasıdır. Hem hafif hem de lezzetli olan bu salata, yemeğinize farklı bir tat katacaktır.

3. Kırmızı Biberli Pilav: Köftenin yanında pilav servis etmek her zaman doğru bir tercihtir. Ancak kırmızı biberli pilav, yemeğinizi daha da renklendirerek görsel bir şölen sunar.

4. Fırında Patates: Köftenin yanında fırında patates servis etmek, yemeğinizin daha da doyurucu hale gelmesini sağlar. Patateslerin içine ekleyeceğiniz baharatlar ise yemeğinize farklı bir aroma katar.

5. Izgara Sebzeler: Köftenin yanında servis edebileceğiniz en sağlıklı seçeneklerden biri de ızgara sebzelerdir. Hem lezzetli hem de besleyici olan ızgara sebzeler, yemeğinize farklı bir tat katmanın yanı sıra renkli bir görüntü sunar.



Kaynak: Yemek.com Derleme: Tgrthaber.com.tr - Gercekgundem.com