Adana’da somun ve pide ekmeğe zam!

Adana’da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 5 lira oldu.

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Adana’da somun ve pide ekmeğe zam!

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 4 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 5 TL olarak belirlendi.

Zamlı ekmek satışına bugünden itibaren başlandı.

Kaynak: İHA

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