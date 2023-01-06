Adana’da somun ve pide ekmeğe zam!
Adana’da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 5 lira oldu.
Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 4 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 5 TL olarak belirlendi.
Zamlı ekmek satışına bugünden itibaren başlandı.
Kaynak: İHA
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