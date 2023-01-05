Borsa İstanbul'da satışlar arttı, devre kesici uygulandı!

Borsada gün içinde dalgalı seyir sonrası kayıplar yüzde 5'e ulaşırken, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin uygulandığı duyuruldu.

Açıklamada, saat 16.31.12 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

BAZI İŞLEMLER KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16.51.12'de tek fiyat emir toplama, 16.56.12'de eşleştirme yapılacağı ve 17.01.12'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği aktarılan duyuruda, varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemlere 17.01.12'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği bildirildi.

YUKARI ADIM KURALI UYGULANACAK

Açıklamada, VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'ndaki işlemlerin de saat 17.01.12'de yeniden başlayacağı kaydedilerek, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralının uygulanacağı ifade edildi.

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Devre kesici terimi, borsada alım-satımı geçici olarak durduran bir acil durum önlemini ifade eder.

Devre kesiciler; panik satışını engellemeyi amaçladığı gibi, söz konusu panik alımlar olduğunda da tetiklenebilir. S&P 500 ve BIST 100 gibi geniş piyasa endeksleri yanı sıra hisse senetleri için de yaygın olarak kullanılır.

Devre kesiciler; dünya çapındaki borsalarda, fiyatlar önceden tanımlanmış seviyelere ulaştığında borsada alım-satımı otomatik olarak durdurarak çalışan geçici önlemlerdir.

Kaynak: Gerçek Gündem