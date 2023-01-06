Kefen bezine zam geldi

Adana'da bir yıl içerisinde perdenin metresi 30 liradan 100-120 liraya; kışlık halı fiyatı 125-150 liradan 250'ye; 4 mevsim halının metrekaresi 200 liradan 300'e; battaniyenin fiyatı 200 liradan 600'e; uyku setlerine 500 liradan bin liraya; bornoz takımı 300 liradan 900'e yükseldi.

'SİFTAH YAPAMIYORUZ'

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Adana esnaflarından Kemal Alp, zamlar nedeniyle iş yapamadıklarını belirtti. Halı, battaniye uyku setlerini, bornoz ve diğer tüm ürünlere fahiş zamlar yapıldığına dikkati çeken Alp, "Milletin alım gücü düştüğü için mecbur kalmadıkça almıyorlar. Satışlarımız yüzde yüz düştü. Satışlar yok. Bazen geliyor günlerce siftah yapmadan dükkanı kapatıyoruz. Masraflarımızı karşılamıyor" dedi. Fabrikaların zamları döviz ve hammaddeye bağladıklarını ancak döviz kuru düşünce fiyatların düşmediğini dile getiren Alp, "Bir denetim sistemi olmayınca keyfi olarak fiyatları artıyorlar. Malı ne kadar satılırsa o kadar fiyat artışı yapıyor. Merkezi bir kur yok, keyfine göre bir kur endeksliyorlar. Kur düşünce yine fiyat düşmüyor. Bir denetleme mekanizması kurması gerekir. Çözüm budur" diye konuştu.

2001'den bu yana sektörün en zorlu günleri geçirdiğini söyleyen Alp, aldıkları ürünlerin ellerinde kaldığını dile getirdi. Alp, satış yapamadıklarını, malların depoda bekletildiğini ve yaptıkları satıştan ancak elektrik ile diğer giderleri karşılayabildiklerini dile getirdi.

'BİTME NOKTASINDAYIZ'

Manifaturacı Mehmet Şirin Akın ise, geçen yıl 8 lira olan nevresim kumaşını bu yıl 25 liraya; halı polarının kilosunu 40 liradan 125’e, pikenin metresini 18 liradan 50’ye, kaliteli çarşafın metresini 18 liradan 45’e, kefen bezinin metresini ise 10 liradan 27 liraya fabrikadan aldıklarını aktardı. Esnafın durumunu “bitme noktası” şeklinde özetleyen Akın, "Bir buçuk yıldır sattığımız ürünü, aynı fiyatla alamıyoruz. Gün geçtikçe her şeye zam geliyor. Artık millet mecbur kalmadıkça ürün almıyor. Gün geliyor siftah yapmıyoruz. Her gün bu işi bırakıp ne iş yapsam diye düşünüyor. Yaptığımız iş masrafları bile karşılamıyor" şeklinde konuştu.