Kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlendi

Son dakika haberi... Kıdem tazminatındaki hesaplama, memur maaş zammının yüzde 30 olarak açkıklanmasının ardından 17 bin 904,62 TL olarak belirlendi.

Kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanını belirledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu.

15 BİN 371 LİRA UYGULANIYORDU

Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı 2022’nin ikinci yarısında 15 bin 371 lira olarak uygulandı.

10 YILA 179 BİN 40 LİRA

SGK brütü 17 bin 904 lira 62 kuruş üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak.

(Not: Sadece Kıdem Tazminatı baz alınmıştır. İhbar tazminatı, yan haklar, izin süreleri hesap dışıdır.)

Kaynak: Gerçek Gündem

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