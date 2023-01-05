Denizli ve ilçelerinde ekmeğe zam!
Denizli ve ilçelerinde, ekmeğe zam yapıldı. Denizli Fırıncılar Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, ekmeğin yapılan zamla birlikte satışı 5 TL oldu.
Denizli’de 30 Haziran 2022 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 4 TL olarak belirlenmişti.
Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yarın itibariyle ekmeğin yeni zamla satılacağını açıkladı.
EKMEĞİN FİYATI 5 TL OLDU
Kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 4 TL’den 5’TL’ye yükseltildi.
Kaynak: İHA
Fındıkta korkutan tehlike: Verimi düşürebilir! Ekonomi 05 Ocak 2023 13:03
Memur emeklisine 21 yılda büyük darbe Ekonomi 05 Ocak 2023 12:24
Tekel bayilerine protesto çağrısı yapıldı! Ekonomi 05 Ocak 2023 11:32
Exxen fiyatlarına zam! Ekonomi 05 Ocak 2023 11:01