Denizli ve ilçelerinde ekmeğe zam!

Denizli ve ilçelerinde, ekmeğe zam yapıldı. Denizli Fırıncılar Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, ekmeğin yapılan zamla birlikte satışı 5 TL oldu.

Denizli ve ilçelerinde ekmeğe zam!

Denizli’de 30 Haziran 2022 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 4 TL olarak belirlenmişti.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yarın itibariyle ekmeğin yeni zamla satılacağını açıkladı.

EKMEĞİN FİYATI 5 TL OLDU

Kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 4 TL’den 5’TL’ye yükseltildi.

Kaynak: İHA

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