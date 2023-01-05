Memur emeklisine 21 yılda büyük darbe: İki katından fazla geriledi!

Milyonlarca çalışan memur ve emekli memuru ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Rakamların açıklanması sonrası memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacaktı ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 2023 zam oranı yüzde 30 olarak güncellendi.

"21 YILDA İKİ KATINDAN FAZLA GERİLEDİ"

Söz konusu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Aziz Çelik, "Memur emeklileri 21 yılda asgari ücretli oldu. En düşük memur emekli aylığı 21 yılda asgari ücretin iki katından asgari ücret seviyesine geriledi" dedi.

"YÜZDE 30 ZAMMIN ANLAMI BU"

Çelik, "2002'de en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 104 üzerindeydi, 2023'te sadece yüzde 1 üstünde. Yüzde 30 zammın anlamı bu" ifadelerini kullandı.

İşte memur emeklisinin 21 yıldaki kaybını gösteren tablo:

Kaynak: Gerçek Gündem