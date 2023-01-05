Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen fiyatlarına zam!

Exxen, kullanıcılarına gönderdiği mail ile üyelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yayın platformu Exxen, birkaç ay önce fiyatlarına zam yapmıştı. Böylece Exxen, 2023'e de zam ile başlamış oldu.

Güncel zamlı Exxen, fiyatları şöyle:

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 41,90 TL (Toplam: 502,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: 49,90 TL

Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 58,50 TL (Toplam: 702 TL)

Reklamsız Aylık Paket: 69,90 TL,

EXXENSPOR FİYATLARI-2023

Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 102,90 TL (Toplam: 1.234,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: Aylık 129,90 TL

Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 119,50 TL (Toplam: 1.434 TL)

Reklamsız Aylık Paket: 149,90 TL

Alınan bu kararla Exxen, Türkiye'de Netflix'ten daha pahalı bir platform haline gelmiş oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem