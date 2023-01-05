Endişeler sürüyor: Dolarda durgunluk baskısı!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarındaki resesyon (durgunluk) endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceğine yönelik vurgulamaları doları baskıladı. Bu gelişmelerle dolar/TL yeni güne sınırlı yükselişle başladı.

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Endişeler sürüyor: Dolarda durgunluk baskısı!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanakların her ne kadar şahin tutumun korunduğunu gösterse de, nihai faiz oranına ilişkin net bir sinyalin olmamasının para piyasalarında fiyatlanan daha düşük nihai faiz oranına yönelik beklentileri güçlendirdi.

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 değer kazanarak 18,7510'dan işlem görüyor.

Dün en düşük 18,7137 ve en yüksek 18,7730 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 18,7399'dan tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ YATAY SEYREDİYOR

Dün yüzde 0,3 düşüşle 104,2 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,3'ten işlem görüyor. Avro/dolar paritesi ise 1,0610 seviyesinde yatay seyrediyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan Fed üyelerinin bugün yapacağı açıklamalar piyasaların yönü üzerinde etkili olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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