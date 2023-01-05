Tiryakilere sabah sürprizi: Sigaraya büyük zam geldi!

Yılbaşı itibarıyla sigara fiyatlarına gelmesi beklenen zam, bu sabah geldi.

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Tiryakilere sabah sürprizi: Sigaraya büyük zam geldi!

TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla alkol ve sigara ÖTV artışı belli olmuştu. Yılbaşının gelmesiyle ve ÖTV artışının duyurulmasıyla sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği soruluyordu. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere sigara fiyatlarına paket başına 5 lira zam geldi. 

2023 yılında sigaraya ilk zammı yansıtan grupta en düşük sigara fiyatı 33 liraya yükseldi.

En bilindik markanın Touch serisi 37 lira olurken, Edge grubu ise 35 liraya yükseldi. 

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