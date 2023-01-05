Zincir marketler fiyatları indirmeye hazırlanıyor

Zincir marketler fiyat indirimine gitmeye hazırlanıyor. İTO Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, konuyla ilgili bilgi verdi.

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Zincir marketler fiyatları indirmeye hazırlanıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, zincir marketlerin fiyatlarda indirime gideceğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre Altun, "Enflasyondaki düşüşe paralel olarak perakende fiyatlar da düşecek. Komite başkanı olarak zincir marketlerle görüştüm, hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti. Sektör olarak halkımıza verebileceğimiz tüm desteği sunacağız" dedi.

Aynı zamanda Happy Center Marketleri CEO'su olan Yavuz, Happy Center olarak yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ile 20 arasında düşürdüklerini; et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabileceklerini söyledi.

ŞOK Marketler de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ocak ayı boyunca bin üründe fiyatları sabitlediğini duyurmuştu. Migros da dün yaptığı açıklamada çok sayıda üründe indirime gittiğini duyurdu.

Zincir marketler son dönemde başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere fahiş fiyat uyguladıkları ve enflasyonu körükledikleri yönünde sıkça eleştiriliyor.

Rekabet Kurulu da fiyatlama davranışları nedeniyle zincir marketlere yönelik çeşitli soruşturmalar açmıştı.

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