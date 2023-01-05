Amazon, 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

E perakendeci devi Amazon pandemi zamanında çok hızlı çalışan aldıklarını itiraf ederek 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Amazon, 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Amazon Çarşamba günü, 18 binden fazla kişiyi işten çıkaracağını söyledi. Bu rakam e-perakendecinin tarihindeki en büyük işten çıkarma olacak.

Şirketin CEO'su Andy Jassy, şirketin blogunda yayınladığı bir notta, "Doğrudan etkilenen insanlarla konuşabilene kadar genellikle bu sonuçlar hakkında iletişim kurmak için bekleriz. Ancak, ekip arkadaşlarımızdan biri bu bilgiyi dışarıya sızdırdığı için, ayrıntıları doğrudan benden duyabilmeniz için bu haberi daha önce paylaşmanın daha iyi olacağına karar verdik" dedi.

Teknoloji şirketleri, uzun süreli bir ekonomik krize hazırlanıyor. Hem Amazon hem de Salesforce, pandemi sırasında çok hızlı işe aldıklarını itiraf etti. Amazon, tüketiciler online sipariş vermeye geçerken depolara çok hızlı işçi eklediğini özellikle kabul etti. Şirket, üçüncü çeyreğin sonunda 1,54 milyon kişiye istihdam sağladı.

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