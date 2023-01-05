Yüzde 30 zamlı maaş tablosu belli oldu: İşte en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın maaş zammını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarmasının ardından emekli ve memur yeniden kaleme kağıda sarıldı. En düşük maaşlar ise belli oldu.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından milyonlarca vatandaşın alacağı zam ortaya çıkmıştı. Verilere göre normal şartlarda memur ve memur emeklisine ocak itibarıyla yüzde 16.39, SSK ve Bağkur emeklisine ise yüzde 15.39 zam yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ocak 2023 zammını yüzde 25 olarak açıklamıştı.
Partisinin grup toplantısında dün canlı yayında konuşma yapan Erdoğan, memur ve emeklilerin zam oranının güncellendiğini duyurdu. Buna göre daha önce yüzde 25 olarak açıklanan memur ve tüm emeklilerin maaşlarına ek zam yapılarak oran yüzde 30'a çıkarıldı.
Böylece enflasyonun yaklaşık 15 puan üzerinde artışa gidilmiş oldu. EYT’den emekli olacaklar da maaşlarını zamlı çekecek. Ayrıca memur emeklisine ek gösterge zammı da yansıtılacak.
ZAMLI MAAŞ NE ZAMAN ALINACAK?
Memur emeklileri maaş farklarını SGK tarafından bu ayın sonuna kadar açıklanacak tarihlerde alabilecek. Zamlı maaşları ise önce memurlar alacak.