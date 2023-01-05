Yüzde 30 zamlı maaş tablosu belli oldu: İşte en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı

Partisinin grup toplantısında dün canlı yayında konuşma yapan Erdoğan, memur ve emeklilerin zam oranının güncellendiğini duyurdu. Buna göre daha önce yüzde 25 olarak açıklanan memur ve tüm emeklilerin maaşlarına ek zam yapılarak oran yüzde 30'a çıkarıldı.