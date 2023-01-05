Fındıkta korkutan tehlike: Verimi düşürebilir!

Kış mevsimi ortasında yaşanan yalancı baharla fındık püsküllerinin açtığı görülürken, fındık üreticileri zirai don endişesi yaşıyor.

Son Güncelleme:
Fındıkta korkutan tehlike: Verimi düşürebilir!

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle oluşan ‘yalancı baharın’ fındık verimini tehlikeye düşürebileceğini söyledi.

Doç. Dr. Ali Turan, “Fındık yağmura, sıcağa olduğu gibi soğuklamaya da ihtiyacı vardır. Bu sebeple iklimin seyrinde gitmesi verim için çok önemlidir. Havaların mevsim normallerinin üzerinde sıcak gittiğini görüyoruz. Geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalar üzerinden değerlendirdiğimizde göstermiştir ki, iklimin sıcak gittiği dönemlerde fındıkta erkek çiçekler erken açıyor ve polen yayılma süresi kısa sürüyor. Dolayısıyla tozlanmada sorun yaşanabiliyor. Erkek çiçek, dişi, çiçek tozlanması aynı döneme denk gelmeyebilir" dedi.

"KAR YAĞIŞI OLMASI GEREKİR"

"Bu sebeple de döllenme olmayabileceği için verim düşüklüğü yaşanıyor" diyen Turan, "Bu yüzden bu aylarda havaların soğuk gitmesi ve kar yağışı olması gerekir. Çünkü bütün meyvelerde olduğu gibi fındıkta da soğuklama ihtiyacı karşılanamaz, düzgün çiçek açamaz, yapraklanmada problem yaşanır, sağlıklı gelişme gösteremez. Bu sebeple iklimin seyrinde gitmesi gerekiyor. Şuana kadar mevsim normallerinin üzerinde bir hava söz konusu değil. Böyle devam ederse tozlanma ve döllenmede sorunlar yaşanabilir. Doğal olarak açık havada bunun önüne geçmek mümkün değildir. Tarımın her aşaması risk taşımaktadır bu yüzden de tarım sigortasının önemini vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"FINDIKTAN VERİM ALAMADIK"

Fındık üreticisi Cemal Kaya ise yaptığı açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde yaşanan hava sıcaklıkları bizleri endişelendirmektedir. Geçtiğimiz yıllarda buna benzer havalar yaşandığında fındıktan verim alamadık. Şuanda da bu kaygı ve endişeyi yaşıyoruz. Temennimiz biran önce kar yağışının olmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Memur emeklisine 21 yılda büyük darbe Ekonomi 05 Ocak 2023 12:24
Tekel bayilerine protesto çağrısı yapıldı! Ekonomi 05 Ocak 2023 11:32
Exxen fiyatlarına zam! Ekonomi 05 Ocak 2023 11:01
Rekabet Kurulu dört gıda firması hakkında soruşturma açtı Ekonomi 05 Ocak 2023 10:45
ÇOK OKUNANLAR
61 ilde yapılan dev anketten AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor! 61 ilde yapılan dev anketten AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor!
Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar
Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici: '2,5 milyon genç oy kullanamayacak!' Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici: '2,5 milyon genç oy kullanamayacak!'
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Yüzde 30 zamlı maaş tablosu belli oldu: İşte en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı Yüzde 30 zamlı maaş tablosu belli oldu: İşte en düşük SSK ve Bağkur emeklisi maaşı