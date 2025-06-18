Acıbadem'den Sağlık Sektöründe Büyük Hamle! 3 Hastanesi Olan Sağlık Devini Satın Alıyor

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Malezya merkezli sağlık devi IHH Healthcare Berhad’ın Türkiye’deki iştiraki Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ aracılığıyla yürütülen süreçte, Bayındır Sağlık Grubu’nun çoğunluk hisselerinin İş Bankası’nın sahibi olduğu Trakya Yatırım Holding’den devralınması planlanıyor.

Rekabet Kurulu'nun onay vermesi halinde, Bayındır Sağlık Grubu’nun yönetimi Acıbadem Sağlık Grubu'na geçecek.

KAPSAMA 3 HASTANE VE 6 DİŞ KLİNİĞİ DAHİL

1992 yılında kurulan Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Söğütözü, Bayındır İçerenköy ve Bayındır Kavaklıdere hastaneleriyle hizmet veriyor. Ayrıca sağlık grubuna bağlı 6 diş kliniği de bulunuyor.

ACIBADEM’İN SAĞLIKTAKİ YERİ GÜÇLENİYOR

Satın alma işlemi gerçekleşirse, Acıbadem Sağlık Grubu Türkiye sağlık sektöründeki etkisini daha da artırmış olacak. Bu adım, grubun hizmet ağını genişletmesinin yanı sıra özel sağlık hizmetlerindeki rekabeti de yeniden şekillendirecek.

Kaynak: Haber Merkezi