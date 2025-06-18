Teknolojinin 106 Yıllık Kalesi Dev Şirket Siber Saldırıyla Yıkıldı! İflas Etti
Avrupa'nın önde gelen peçete üreticilerinden biri olan Almanya merkezli Fasana, uğradığı yıkıcı siber saldırının ardından iflas bayrağını çekti. 1919 yılında kurulan ve köklü geçmişiyle tanınan şirketin dijital altyapısı fidye yazılımıyla çöktü. Bu gelişme, yaklaşık 240 çalışanın geleceğini belirsizliğe sürüklerken, şirketin kurtuluşu için yeni yatırımcı arayışı başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde faaliyet gösteren Fasana, fidye yazılımı saldırısı nedeniyle üretim, lojistik ve muhasebe sistemlerine erişimini tamamen kaybetti. Bilgisayar altyapısının kilitlenmesi sonucu fabrikadaki tüm operasyonlar durma noktasına geldi. Saldırganların, taleplerini eski yazıcılar aracılığıyla bastıkları mesajlarla ilettikleri bildirildi. Şirket kaynakları, bu yöntemin saldırının ne kadar organize ve sofistike olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.
TÜM SİSTEMLER ÇÖKTÜ
Saldırı sonrası sınırlı da olsa bazı teslimatlar yapılmaya çalışılsa da sistemlerin devre dışı kalması, faaliyetlerin devamını mümkün kılmadı. Şirket, ağır maddi kayıplar sonrası iflas başvurusu yaparken, mahkeme geçici olarak iflas yöneticisi Dirk Wegener’i atadı. Wegener yaptığı açıklamada, “Üretimi ve istihdamı korumak adına yeni yatırımcılar bulmak önceliğimiz” ifadelerini kullandı.
YEREL YÖNETİMDEN SINIRLI DESTEK
Euskirchen Belediye Başkanı Sacha Reichelt, fabrikayı ziyaret ederek çalışanlara destek mesajı verdi. Ancak doğrudan mali yardımın mümkün olmadığını belirten Reichelt, farklı çözüm yolları üzerinde çalıştıklarını kaydetti.
Alman güvenlik yetkilileri, saldırının uluslararası bir siber suç örgütü tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor. Kullanılan yazılımın karmaşıklığı ve yayılma hızı, saldırının profesyonel ellerden çıktığını ortaya koyarken, soruşturmanın uzun sürebileceği belirtiliyor.
YENİDEN YAPILANDIRMA TAMAMLANMADAN DARBE ALDI
Fasana kısa süre önce Powerparc AG tarafından devralınmış ve yeniden yapılanma sürecine girmişti. Ancak siber saldırı, toparlanma aşamasındaki şirketi adeta felce uğrattı. Olay, küçük ve orta ölçekli işletmelerin siber tehditlere karşı ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.