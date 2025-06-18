Teknolojinin 106 Yıllık Kalesi Dev Şirket Siber Saldırıyla Yıkıldı! İflas Etti

YENİDEN YAPILANDIRMA TAMAMLANMADAN DARBE ALDI

Fasana kısa süre önce Powerparc AG tarafından devralınmış ve yeniden yapılanma sürecine girmişti. Ancak siber saldırı, toparlanma aşamasındaki şirketi adeta felce uğrattı. Olay, küçük ve orta ölçekli işletmelerin siber tehditlere karşı ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.