ABD enflasyon verisi açıklandı, beklentilerin üzerinde geldi!
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.
ABD'de açıklanan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceği nedeniyle merakla bekleniyordu.
Bu gelişmeler sonrası ABD'de aralık ayında aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,3 olarak kaydedildi. Yıllık artış ise yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.
PİYASALARIN YÖNÜ ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK
Uzmanlar, söz konusu verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.
BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ
Öte yandan ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olması beklenirken, açıklanan enflasyon beklentilerin üzerinde geldi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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