ABD enflasyon verisi açıklandı, beklentilerin üzerinde geldi!

ABD'de açıklanan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceği nedeniyle merakla bekleniyordu.

Bu gelişmeler sonrası ABD'de aralık ayında aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,3 olarak kaydedildi. Yıllık artış ise yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

PİYASALARIN YÖNÜ ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK

Uzmanlar, söz konusu verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Öte yandan ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olması beklenirken, açıklanan enflasyon beklentilerin üzerinde geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem