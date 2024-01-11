Denizli ve ilçelerinde son 1 yılda ekmeğe üçüncü zam!

Artan maliyetler ve enflasyonla birlikte TL'nin değer yitirmesiyle Denizli'de il merkez ve ilçelerinde ekmeğe son 1 yılda üçüncü zam yapıldı. Yeni zamlı tarife yarından itibaren başlayacak.

Son Güncelleme:
Denizli ve ilçelerinde son 1 yılda ekmeğe üçüncü zam!

Denizli'de 5 Ocak 2023 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL olarak belirlenmişti. 8 Temmuz 2023 itibariyle ekmeğe yeni zam gelerek 7 TL ye yükselmişti.

Kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 12 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 TL'den 8 TL'ye yükseltildiği bildirildi.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

İHA'ya konuşan Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yarın itibariyle ekmeğin yeni zamlı fiyattan satılacağını açıkladı.

Denizli ve ilçelerinde son 1 yılda ekmeğe üçüncü zam! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Denizli Ekmek Zam
Son Güncelleme:
Bağırsakları kurtarıyor... Beyne iyi geliyor! Canan Karatay kış boyunca önerdi Bağırsakları kurtarıyor... Beyne iyi geliyor! Canan Karatay kış boyunca önerdi
Dolar kurundan destek bulan altın fiyatları yükselişe geçti: Gram altın ne kadar? Dolar kurundan destek bulan altın fiyatları yükselişe geçti!
2023’ün en pahalı uçak biletinin ne kadara satıldığı açıklandı 2023’ün en pahalı uçak biletinin ne kadara satıldığı açıklandı
Airfryerde patates pişirmenin en lezzetli yolu! Genelde hatalı pişirmişiz.... Airfryerde patates pişirmenin en lezzetli yolu! Genelde hatalı pişirmişiz....
ÇOK OKUNANLAR
IBAN üzerinden ödeme yapanlar dikkat: Siz farkında olmadan başınıza bunlar gelebilir! IBAN üzerinden ödeme yapanlar dikkat: Siz farkında olmadan başınıza bunlar gelebilir!
Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Özcan Deniz isyan etti: 'Ahlak bekçisi değilim ama...' Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu isyan etti: 'Ahlak bekçisi değilim ama...'
Canan Karatay'ın gençlik hali ortaya çıktı: Mankenlere taş çıkarmış! Canan Karatay'ın gençlik hali ortaya çıktı
Kar yağışı bekleyenleri üzecek tahmin: 'Bu kış karlı geçmeyecek' Kar yağışı bekleyenleri üzecek tahmin: 'Bu kış karlı geçmeyecek'
Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kar, sağanak, fırtına geliyor! Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kar, sağanak, fırtına geliyor!