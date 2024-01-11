Denizli ve ilçelerinde son 1 yılda ekmeğe üçüncü zam!

Denizli'de 5 Ocak 2023 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL olarak belirlenmişti. 8 Temmuz 2023 itibariyle ekmeğe yeni zam gelerek 7 TL ye yükselmişti.

Kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 12 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 TL'den 8 TL'ye yükseltildiği bildirildi.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

İHA'ya konuşan Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yarın itibariyle ekmeğin yeni zamlı fiyattan satılacağını açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem