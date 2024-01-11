Denizli ve ilçelerinde son 1 yılda ekmeğe üçüncü zam!
Artan maliyetler ve enflasyonla birlikte TL'nin değer yitirmesiyle Denizli'de il merkez ve ilçelerinde ekmeğe son 1 yılda üçüncü zam yapıldı. Yeni zamlı tarife yarından itibaren başlayacak.
Denizli'de 5 Ocak 2023 tarihinde 200 gram ekmeğin fiyatı 5 TL olarak belirlenmişti. 8 Temmuz 2023 itibariyle ekmeğe yeni zam gelerek 7 TL ye yükselmişti.
Kent merkezi ve ilçelerde gramajı aynı kalacak olan ekmeğin fiyatı 12 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 TL'den 8 TL'ye yükseltildiği bildirildi.
YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ
İHA'ya konuşan Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yarın itibariyle ekmeğin yeni zamlı fiyattan satılacağını açıkladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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