Dolar kurundan destek bulan altın fiyatları yükselişe geçti: Gram altın ne kadar?

Yurt içi piyasalarda dolar/TL kurundan destek bulan altın fiyatları yönünü yukarı doğru çevirdi. Bu gelişmeler sonrası gram altın yükselişe geçti.

Dolar kurundan destek bulan altın fiyatları yükselişe geçti: Gram altın ne kadar?

Piyasalarda enflasyon endişesinin artması sonrası dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından tüm zamanların rekorunu kırarak 30 TL bandına yerleşti.

Ayrıca, bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen önemli merkez bankalarının, söz konusu indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlikler, altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın yeni güne yükselişle başlamasının ardından bin 961 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.

Dolar kurundan destek bulan altın fiyatları yükselişe geçti: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü düşüşle bin 948 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 280 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 370 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,5 değer kaybıyla 2 bin 34 dolar seviyesinde dengelendi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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