Dolar/TL sınır tanımadı, tüm zamanların rekorunu kırdı!

Geçtiğimiz çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon, aralıkta ivme kaybetse de, gıda ve konut harcamalarındaki artış öncülüğünde bir önceki aya göre yüzde 2.93 artarken, yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 65 ile beklentiler seviyesinde gerçekleşti.

Ancak; piyasalarda enflasyonun daha da yükseleceği endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, uzmanlar, enflasyonun mayıs ayında yüzde 70 bandını aşarak zirve yapmasını bekliyor.

DOLAR/TL'DE TÜM ZAMANLARIN REKORU

Piyasalarda enflasyon endişesi sürerken dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırarak 30 TL bandına yerleşti. Dün dolar kuru günü 29,92 TL seviyesinde tamamlamıştı.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

TL ise, 2024 başından bugüne yüzde 1,3 değer yitirdi.

BELİRSİZLİK ARTTI

Öte yandan bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen önemli merkez bankalarının, söz konusu indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem