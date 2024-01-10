Emeklilere ek zam sinyali: Çalışıyoruz

Vatandaş yüksek enflasyonun altında ezilirken, yapılan zamlar tencere kaynatmaya yetmiyor. Hükümet, baskıların ardından bugün ilk kez emeklilere ek zammın sinyalini verdi.

Emeklilere ek zam sinyali: Çalışıyoruz

Yüksek enflasyonun ardından hükümetin açıkladığı zam oranları açlık ve yoksulluk oranının altında kalırken, iktidara ek zam yapılmasıyla ilgili kamuoyunda baskılar geldi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye ek zamla ilgili açıklamalarda bulundu. Güler, ek zam çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" dedi.

Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olan bütçe imkanlarıyla karşılamaktır. Sadece bir oranın belirlenmesi artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım. Bakanlıklarımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık.

Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir. Sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz. Çalışıyoruz."

"Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL'ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var. Ona çalışıyoruz. Bunun içinde değerlendirilir."

Güler'in açıklamaları, emeklilere ek zam yapılacağına dair sinyali olarak yorumlandı. Ancak, ek zam oranı ve bütçe imkanları konusunda henüz net bir bilgi verilmedi.

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