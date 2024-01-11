Beklentiler değişti: Dev yatırım bankası, yıl sonu dolar/TL tahminini yeniden güncelledi!
ABD'li yatırım bankası JPMorgan, 2024 yıl sonu dolar/TL tahminininde güncellemeye gitti. JPMorgan stratejistleri, yayımladıkları raporda, enflasyonu işaret etti ve dolar kurunun daha da yükseleceğini belirtti.
Piyasalarda enflasyonun daha da yükseleceği endişesi hakim görüş olarak ortaya çıktı.
Uzmanlar, enflasyonun mayıs ayında yüzde 70 bandını aşarak zirve yapmasını beklerken, yaşanan endişelerle dolar/TL kuru rekor üstüne rekor kırmaya devam etti.
DOLAR/TL'DE REKOR
Piyasalarda enflasyon endişesi sürerken dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırarak bugün 30 TL bandına yerleşti.
ENFLASYON İŞARET EDİLDİ
Yaşanan gelişmeler sonrası Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, ABD'li yatırım bankası JPMorgan, dolar/TL öngörüsünü yukarı yönlü revize ederken, raporda enflasyon işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Belirtilen politika hedefleri ve şu ana kadarki uygulamalar cesaret verici. Ancak bu ilk kazanımların konsolidasyonu ve sağlamlaştırılması için yatırımcıların enflasyonun sürekli bir düşüş yolunda olduğuna dair devam eden kanıtlara ihtiyacı olacak."
Söz konusu ifadelerin ardından aralarında Saad Sıddiqui ve Fatih Akçelik'in de olduğu JPMorgan stratejistleri, dolar/TL için 2024 yıl sonu tahminini 34 TL seviyesinden 36 TL'ye revize etti.
TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
Öte yandan TL ise, 2024 başından bugüne yüzde 1,3 değer yitirdi.
BELİRSİZLİK ARTTI
Ayrıca bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen önemli merkez bankalarının, söz konusu indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ediyor.