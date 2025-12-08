2026 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar, Kaç TL Olacak? Yeni Rakam İçin Kritik Hesap Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılında bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı birçok vatandaş için merak konusu. Kasım enflasyon verilerinin açıklanması ve Aralık enflasyonunun önümüzdeki günlerde netleşmesiyle birlikte, bedelli askerlik ücretine dair tahminler de şekillenmeye başladı. Henüz resmi rakam açıklanmasa da “2026 bedelli askerlik ücreti kadar olacak?” sorusuna dair hesaplar yapılıyor. İşte detaylar…

ENFLASYON VE MEMUR MAAŞI KATSAYISI BELİRLEYİCİ OLACAK

Güncel tahminlere göre, Aralık ayı enflasyonu da hesaba katıldığında yaklaşık yüzde 31 civarında tamamlanması bekleniyor. Eğer Aralık enflasyonu yaklaşık yüzde 1 gelir ise, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,96 olması öngörülüyor.

Memur maaşı katsayısına bu enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı eklendiğinde (toplu sözleşmeyle eklenen yaklaşık yüzde 11’lik artış dahil), memur maaşlarında toplamda yaklaşık yüzde 18,73’lük bir artış oluşabileceği belirtiliyor. Bu artış, bedelli askerlik ücretinin de yeniden hesaplanacağı sinyalini veriyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE FİYAT TAHMİNİ

2025 Temmuz–Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti net olarak 280.850 TL idi. 2026’da enflasyon farkı ve zam katsayısı dikkate alındığında, memur maaş katsayısının 1,389392’ye yükselmesi durumunda bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 333.454 TL’ye ulaşabileceği hesaplanıyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

2025’teki bedelli askerlik bedeli:

240.000 x 1,170211 = 280.850,64 TL

Ek bedel (yoklama kaçağı / bakaya için): 3.500 x 1,170211 = 4.095,74 TL

2026 yılında enflasyon farkı ve formüle göre yapılacak güncelleme ile bu tutarların yeniden belirlenmesi bekleniyor.

Henüz resmi açıklama gelmemiş olsa da ekonomik göstergeler ve enflasyon beklentileri ışığında bedelli askerlik ücretinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı ve 333 bin TL bandının konuşulduğu görülüyor. Bu nedenle bedelli düşünenlerin, Aralık enflasyon verilerini ve resmi kararı beklemesinde fayda var.

Kaynak: NTV