Emlak Vergisi ve Tapu Harcı Katlanıyor: Ev Sahipleri Yandı! Kaçıran 3 Kat Fazla Para Ödeyecek

TBMM’de kabul edilen düzenleme ile 2026 yılında uygulanacak emlak vergisi değerlerine üst sınır getirildi. Buna göre 2026’da vergi değerleri, 2025 vergi değerinin iki kat fazlasını aşamayacak. Böylece mevcut değerlerin 3 katına kadar yükselmesi mümkün hale geliyor.

TAPU HARÇLARI DA AYNI ORANDA ARTACAK

Yeni vergi değerleri, tapu harcı hesaplamalarını da doğrudan etkileyecek. 31 Aralık 2025’ten sonra tapu devir işlemi yapanlar, 3 kat daha yüksek tapu harcı ödemek zorunda kalabilecek.

Şu anda vergi değeri 3 milyon TL olan bir konutun değeri 2026’da 9 milyon TL olarak kabul edilebilecek. Bu durumda:

2025’te toplam 120 bin TL ödenen tapu harcı, 2026’da toplam 360 bin TL’ye çıkabilecek.

UZMANLARDAN 'İŞLEMİ ERTELEMEYİN' UYARISI

Gayrimenkulde maliyet artışlarının kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle proje aşamasında ev alan vatandaşların yüksek vergi yüküyle karşılaşabileceği konusunda uyarıyor.

Bu nedenle tapu devri için son tarih olarak 31 Aralık 2025 gösteriliyor.

ARTIŞLAR 2029’A KADAR SÜRECEK

Yasaya göre 2027, 2028 ve 2029 yıllarında vergi değerleri her yıl değerleme oranı kadar artırılmaya devam edilecek. Bu da tapuda maliyet baskısının önümüzdeki yıllarda da süreceği anlamına geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi