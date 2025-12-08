Emlak Vergisi ve Tapu Harcı Katlanıyor: Ev Sahipleri Yandı! Kaçıran 3 Kat Fazla Para Ödeyecek

2026’da emlak vergisi ve tapu harçlarında üst sınır değişiyor. Tapu devrini erteleyenler 3 kat daha fazla ödeme riskiyle karşı karşıya.

Emlak Vergisi ve Tapu Harcı Katlanıyor: Ev Sahipleri Yandı! Kaçıran 3 Kat Fazla Para Ödeyecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM’de kabul edilen düzenleme ile 2026 yılında uygulanacak emlak vergisi değerlerine üst sınır getirildi. Buna göre 2026’da vergi değerleri, 2025 vergi değerinin iki kat fazlasını aşamayacak. Böylece mevcut değerlerin 3 katına kadar yükselmesi mümkün hale geliyor.

TAPU HARÇLARI DA AYNI ORANDA ARTACAK

Yeni vergi değerleri, tapu harcı hesaplamalarını da doğrudan etkileyecek. 31 Aralık 2025’ten sonra tapu devir işlemi yapanlar, 3 kat daha yüksek tapu harcı ödemek zorunda kalabilecek.

Şu anda vergi değeri 3 milyon TL olan bir konutun değeri 2026’da 9 milyon TL olarak kabul edilebilecek. Bu durumda:

2025’te toplam 120 bin TL ödenen tapu harcı, 2026’da toplam 360 bin TL’ye çıkabilecek.

UZMANLARDAN 'İŞLEMİ ERTELEMEYİN' UYARISI

Gayrimenkulde maliyet artışlarının kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle proje aşamasında ev alan vatandaşların yüksek vergi yüküyle karşılaşabileceği konusunda uyarıyor.
Bu nedenle tapu devri için son tarih olarak 31 Aralık 2025 gösteriliyor.

ARTIŞLAR 2029’A KADAR SÜRECEK

Yasaya göre 2027, 2028 ve 2029 yıllarında vergi değerleri her yıl değerleme oranı kadar artırılmaya devam edilecek. Bu da tapuda maliyet baskısının önümüzdeki yıllarda da süreceği anlamına geliyor.

Asgari Ücrette En Güçlü Zam Oranı Belli Oldu: Geri Sayım Başladı! Kulisler HareketlendiAsgari Ücrette En Güçlü Zam Oranı Belli Oldu: Geri Sayım Başladı! Kulisler HareketlendiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tapu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Pegasus, Avrupa’nın Dev Hava Yolu Şirketini Satın Alıyor Pegasus, Avrupa’nın Dev Hava Yolu Şirketini Satın Alıyor
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Geri Sayım Başladı... Faiz Kararı İçin Kritik Gün: Gözler Merkez Bankası'nın Son Toplantısında Geri Sayım Başladı... Faiz Kararı İçin Kritik Gün
ÇOK OKUNANLAR
Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı
Isparta’daki Kesik Baş Cinayetinde Acılı Baba Konuştu! Kan Donduran Vahşette Sır 17 Dakika Isparta’daki Kesik Baş Cinayetinde Acılı Baba Konuştu! Kan Donduran Vahşette Sır 17 Dakika
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma! Bir Polis Şehit Oldu Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma!
Bütün İl Alarma Geçti! 11 Mahalle Karantina Altında Bütün İl Alarma Geçti! 11 Mahalle Karantina Altında
Spikerler Gözaltına Alınmıştı: Operasyonun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Fenomen Fitili Ateşledi Spikerler Gözaltına Alınmıştı: Operasyonun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Fenomen Fitili Ateşledi