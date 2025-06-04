2025’'te Avrupa’da Zirveye Oturan Akıllı Telefonlar Belli Oldu

Paylaşılan listeye göre, Avrupa’da en çok tercih edilen ilk üç modelin tamamı Apple’ın yeni nesil iPhone 16 serisine ait. Listenin zirvesinde yüzde 6’lık satış oranıyla iPhone 16 Pro yer alıyor. Onu yüzde 5’er payla iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 takip ediyor. Bu durum, Apple’ın Avrupa’daki kullanıcılar nezdinde güçlü pozisyonunu koruduğunu bir kez daha kanıtladı.

SAMSUNG İLK BEŞE GİRDİ

Apple’ın hemen ardından, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra ve onun bir alt modeli Galaxy S25, yüzde 3’lük pazar paylarıyla dördüncü ve beşinci sıraya yerleşti. Galaxy S24, Galaxy A55 5G ve Galaxy A16 5G modelleri ise yüzde 2’lik payla listeyi takip etti.

YENİ GELEN iPHONE DİKKAT ÇEKTİ

Listede dikkat çeken bir diğer model ise iPhone 16e oldu. Bu model ilk defa Avrupa satış listesinde yer almasına rağmen yüzde 2’lik satış oranıyla dokuzuncu sıraya kadar yükselmeyi başardı. Apple’ın kendi ürünleri arasındaki satış dağılımına bakıldığında ise, iPhone SE 2020 modeli yüzde 19’luk oranla hâlâ oldukça popüler. iPhone SE 2022 modeli yüzde 12’lik bir paya sahipken, 16e modelinin Apple satışlarının yüzde 8’ini oluşturduğu görülüyor.

Listenin son sırasında yer alan iPhone 15 ise yüzde 2’lik satış oranıyla hala pazarda tutunmaya devam ediyor.

AVRUPA'DA EN ÇOK SATILAN TELEFONLAR

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S24

Galaxy A55 5G

Galaxy A16 5G

iPhone 16e

iPhone 15

Kaynak: Haber Merkezi