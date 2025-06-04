Deprem Sonrası İstanbul'da Kriterler Tümden Değişti! Ev taşıyacaklar dikkat

Türkiye genelinde yaşanan depremler, özellikle İstanbul'da konut tercihlerini köklü biçimde etkiledi. Deprem güvenliği artık en öncelikli kriter haline gelirken, yeni taşınacak kişiler için tercih edilen ilçeler ve fiyat dengeleri değişti. Deprem riskinin düşük olduğu bölgelerdeki konutlara talep artarken, riskli bölgelerde ilgi azaldı.

Deprem Sonrası İstanbul'da Kriterler Tümden Değişti! Ev taşıyacaklar dikkat

İstanbul’da konut tercihinde E-5 karayolu belirleyici bir çizgiye dönüştü. E-5'in kuzeyinde kalan bölgelerde konut fiyatlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşanırken, güneyde kalan alanlarda fiyatlar gerilemeye başladı. Güvenlik algısı ve zemin yapısının etkisiyle kuzey ilçelere olan talep gözle görülür şekilde arttı.

DEĞERİ ARTAN BÖLGELER ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul’un kuzey ve çevre ilçeleri yeni dönemin gözde bölgeleri haline geldi. Silivri, Şile ve Sancaktepe gibi ilçelerde eski yapıların bile değer kazandığı görülüyor. Deprem riski yüksek olsa da kentin çeperinde yer alan Silivri’de eski konut fiyatları %26 oranında arttı. Aynı dönemde Şile’de %22, Sancaktepe’de ise %17 artış kaydedildi.

Deprem Sonrası İstanbul'da Kriterler Tümden Değişti! Ev taşıyacaklar dikkat - Resim : 1

DEĞER KAYBEDEN MERKEZİ İLÇELER DİKKAT ÇEKİYOR

Deprem riskine bağlı olarak bazı merkezi ilçelerde ise fiyatlar düşüşe geçti. Beyoğlu’nda konut fiyatlarında %5, Beşiktaş’ta ise %4 oranında gerileme yaşandı. E-5’in güneyinde kalan birçok bölgedeki fiyat düşüşleri de dikkat çekiyor.

ESKİ YAPILARIN KİRA DEĞİŞİMLERİ İLÇELERE GÖRE FARKLILAŞTI

Deprem sonrası dönemde eski konutların kira bedellerinde de farklılıklar ortaya çıktı. Sancaktepe’de eski yapıların kira bedelleri %19, Sarıyer’de %10 oranında artarken, Eyüpsultan’da %7’lik bir düşüş gözlendi.

YENİ YAPILARDA FİYATLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Riskli kabul edilen ilçelerde 2020 sonrasında inşa edilen yapılar yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu yapılardaki satılık konut fiyatlarında da belirgin artışlar yaşandı. Zeytinburnu’nda fiyatlar %30, Beyoğlu’nda %12, Büyükçekmece’de ise %10 oranında yükseldi.

Deprem Sonrası İstanbul'da Kriterler Tümden Değişti! Ev taşıyacaklar dikkat - Resim : 2

YENİ KONUTLARIN KİRALARI DA YÜKSELİŞTE

Yeni yapılarda kiralar da önemli oranlarda arttı. Güngören’de kiralar %27 zamlanırken, Çekmeköy’de %15, Şile’de ise %11’lik bir artış kaydedildi. Uzmanlara göre bu eğilim, konut tercihlerinde depreme dayanıklılık ve yapı yaşı gibi faktörlerin uzun süre belirleyici olmaya devam edeceğini gösteriyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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