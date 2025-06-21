2025 EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ: Ehliyet Nasıl Yenilenir? İşte Yol Haritası

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde sona yaklaşılıyor. 2016 yılı öncesinde alınan eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025 tarihinde dolacak. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler hem yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacak hem de yüklü bir ceza ödemek zorunda kalacak.

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2025 EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ: Ehliyet Nasıl Yenilenir? İşte Yol Haritası
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Ehliyetini 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenileyen vatandaşlar için ödenecek toplam tutar 15 TL ile sınırlı. Bu bedel; 13 TL değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf hizmet bedelinden oluşuyor. Ancak bu sürenin kaçırılması halinde, B sınıfı bir sürücü belgesinin yenileme bedeli 7 bin 438 TL’ye kadar çıkabiliyor.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bugüne kadar yaklaşık 31 milyon vatandaş eski tip ehliyetini yeni çipli sürücü belgesine dönüştürdü. Ancak hâlen 4 milyonu aşkın kişi eski ehliyetle trafiğe çıkmaya devam ediyor. Uzmanlar, yoğunluk nedeniyle randevu bulmanın zorlaştığını ve işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyor.

2025 EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ: Ehliyet Nasıl Yenilenir? İşte Yol Haritası - Resim : 1

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Ehliyet yenileme işlemleri için nüfus müdürlüklerinden randevu alınması gerekiyor. Vatandaşlar bu işlemi randevu.nvi.gov.tr, ALO 199 hattı veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirebilir.

Gerekli Belgeler Şunlar:
Eski tip sürücü belgesi

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

1 adet biyometrik fotoğraf

En fazla 2 yıl önce alınmış sağlık raporu

15 TL ödendiğine dair banka dekontu

Randevusuz başvurular da kabul ediliyor ancak işlemler daha uzun sürebiliyor. Başvuru sonrası geçici sürücü belgesi verilirken, yeni ehliyet kartı PTT ile adrese teslim ediliyor.

2025 EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ: Ehliyet Nasıl Yenilenir? İşte Yol Haritası - Resim : 2

DEKONTUNUZU MUTLAKA SAKLAYIN

Ehliyet yenileme için yapılan ödeme sonrası alınan dekont mutlaka saklanmalı. Bu belge, işlem sırasında ibraz ediliyor ve eksikliği durumunda başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabiliyor.

YENİLEMEYENLER EHLİYETSİZ SAYILACAK

Belirlenen süre içerisinde yenileme işlemini gerçekleştirmeyen sürücüler, 1 Ağustos 2025 itibarıyla “ehliyetsiz sürücü” olarak değerlendirilecek. Bu durumda hem idari para cezası uygulanacak hem de sürücü trafikten men edilebilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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