Markette Satılan 'Yemeğe Hazır Yıkanmış' Marullarda Tespit Edildi

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Avrupa’da yapılan kapsamlı bir araştırma, pratikliğiyle sıkça tercih edilen yemeğe hazır paket marullarda ciddi bir sağlık riskini gün yüzüne çıkardı. Bilim insanları, toksoplazmoz hastalığına neden olan Toxoplasma gondii adlı parazitin bu ürünlerde yer alabildiğini tespit etti.

25 PAKETTEN 1’İNDE PARAZİT DNA’SI BULUNDU

10 Avrupa ülkesinde marketlerden toplanan 3.293 farklı salata örneğini mercek altına alan araştırmacılar, bu örneklerin %4,1’inde parazite ait genetik izlere rastladı. Yani ortalama her 25 paketten birinde Toxoplasma gondii DNA’sı bulundu.

Araştırma sonuçları, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin yayımladığı saygın bilimsel dergi Eurosurveillance’ta da yer aldı. Tespit edilen DNA, canlı parazit anlamına gelmese de, potansiyel bir bulaşma riskini işaret ediyor.

HAMİLELER İÇİN CİDDİ TEHLİKE

Bu parazit özellikle hamile kadınlar için büyük risk oluşturuyor. Enfeksiyon, bebeğin sağlığını ciddi şekilde etkileyebilecek sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, "hazır" ifadesine aldanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

UZMANDAN UYARDI YIKAMADAN ASLA TÜKETMEYİN

Gıda uzmanı ve Gıda Okulu yöneticisi Alba Ramírez, bu tür ürünlerde endüstriyel yıkama işlemlerinin her zaman yeterli olmadığını söylüyor. Ramírez, sulama sularından bulaşan parazitin, görünür hiçbir iz bırakmadan marul yapraklarında kalabileceğini belirtiyor.

Ramírez, “Etiketinde ‘tüketime hazır’ yazsa bile, bu ürünleri mutlaka akan suyun altında yıkamalı ve mümkünse sirkeli suda bekletmeliyiz. Bu, hem toksoplazma hem de diğer zararlı mikroorganizmaların riskini azaltır” diyerek tüketicilere çağrıda bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi