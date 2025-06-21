Yargıtay'ın Bu Kararı Kiracıları İlgilendiriyor... Ödemesine 'Kira Bedeli' Yazmayanlar Dikkat!

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kiracının banka ödemesinde açıklama kısmına “kira bedeli” yazmasa bile sözleşme varsa bunun kira sayıldığını duyurdu. Kiracıları elden ödeme yapmamaya ve dekont almaya çağırdı.

Yargıtay'ın Bu Kararı Kiracıları İlgilendiriyor... Ödemesine 'Kira Bedeli' Yazmayanlar Dikkat!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde artan kira fiyatları, ev sahipleri ile kiracılar arasında anlaşmazlıkların yaşanmasına neden oluyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu konuda kiracıları bilgilendirdi. Şahin, kiracıların banka hesabından yaptıkları ödemelerde açıklama kısmına “kira bedeli” yazmasalar bile, taraflar arasında imzalanan sözleşme sayesinde bu ödemenin kira olarak kabul edildiğini belirtti.

'ÖDEMELERİ BANKA YOLUYLA YAPIN'

Şahin, ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmaların belgelenmesinin tüketiciyi koruduğunu vurgulayarak, bazı ev sahiplerinin kiracılarını yüksek bedellerle evden çıkarmaya çalıştığını ifade etti. Kiracılara seslenen Şahin, aylık kira ödemelerini mutlaka banka yoluyla yapmaları ve dekont ya da belge saklamaları gerektiğini söyledi. Elden ödeme yapılmasının risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Yargıtay'ın Bu Kararı Kiracıları İlgilendiriyor... Ödemesine 'Kira Bedeli' Yazmayanlar Dikkat! - Resim : 1

'KİRACILAR ENDİŞE ETMESİN'

Şahin, bazı kiracıların banka ödemelerinde açıklama kısmını boş bırakmasının endişe yarattığını dile getirdi. Bu durumu şöyle açıkladı: “Diyelim ki kiracı, gönderdiği paranın açıklama kısmına ‘kira bedeli’ yazmadı. Yine de bu kira sayılır. Çünkü aralarında bir kira sözleşmesi, kontrat var. Sözleşmede kiracının o tarihten itibaren o bedeli ödeyeceği belirtiliyor. Yargıtay, daha önce bu konuda karar vererek ödemenin kira yerine geçtiğini hükme bağladı. Kiracılarımız bu konuda endişe etmesin.”

KÖTÜ NİYETLİ EV SAHİPLERİNE KARŞI UYARI

Bazı ev sahiplerinin bu durumu fırsata çevirerek “açıklama yazılmadı” gerekçesiyle icra davası açabileceğini belirten Şahin, kiracıları rahatlattı: “Kötü niyetli bir ev sahibi icra davası açarsa, kiracılar elindeki sözleşmeyle icra dairesine itiraz ettiğinde konu kapanır ve dava mahkemeden döner.” Şahin, kiracılara gelecekte sorun yaşamamaları için her ayın kirasını (örneğin “2025 Nisan kirası”) açıklama kısmına yazmalarını önerdi. Bu şekilde ev sahiplerinin herhangi bir teşebbüste bulunamayacağını vurguladı.

Bakanlık Devreye Girdi: Kiracılar Havalara Uçacak! Kirayı Yüzde 40 Düşürecek Yeni Model GeliyorBakanlık Devreye Girdi: Kiracılar Havalara Uçacak! Kirayı Yüzde 40 Düşürecek Yeni Model GeliyorEkonomi

Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf: 81 İlde Bugün Başladı! Artık Buna da Para ÖdenecekEv Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf: 81 İlde Bugün Başladı! Artık Buna da Para ÖdenecekEkonomi

Etiketler
Kiracı Yargıtay
Ne İzmir Ne Antalya Ne Muğla! İstanbul'un En Güvenli ve Ucuz Plajları Belli Oldu Ne İzmir Ne Antalya Ne Muğla! İstanbul'un En Güvenli ve Ucuz Plajları Belli Oldu
Merkez Bankası Duyurdu: İşte TL İçin Yeni Hamle Merkez Bankası Duyurdu... İşte TL İçin Yeni Hamle
Markette Satılan 'Yemeğe Hazır Yıkanmış' Marullarda Tespit Edildi Markette Satılan 'Yemeğe Hazır Yıkanmış' Marullarda Tespit Edildi
3 Burcu Birden Etkileyecek: Bu Hafta Sonu Büyük Patlamaya Hazır Olun 3 Burcu Birden Etkileyecek: Bu Hafta Sonu Büyük Patlamaya Hazır Olun
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı
ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak
Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede
Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor