Yargıtay'ın Bu Kararı Kiracıları İlgilendiriyor... Ödemesine 'Kira Bedeli' Yazmayanlar Dikkat!

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Son dönemde artan kira fiyatları, ev sahipleri ile kiracılar arasında anlaşmazlıkların yaşanmasına neden oluyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu konuda kiracıları bilgilendirdi. Şahin, kiracıların banka hesabından yaptıkları ödemelerde açıklama kısmına “kira bedeli” yazmasalar bile, taraflar arasında imzalanan sözleşme sayesinde bu ödemenin kira olarak kabul edildiğini belirtti.

'ÖDEMELERİ BANKA YOLUYLA YAPIN'

Şahin, ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmaların belgelenmesinin tüketiciyi koruduğunu vurgulayarak, bazı ev sahiplerinin kiracılarını yüksek bedellerle evden çıkarmaya çalıştığını ifade etti. Kiracılara seslenen Şahin, aylık kira ödemelerini mutlaka banka yoluyla yapmaları ve dekont ya da belge saklamaları gerektiğini söyledi. Elden ödeme yapılmasının risk oluşturduğuna dikkat çekti.

'KİRACILAR ENDİŞE ETMESİN'

Şahin, bazı kiracıların banka ödemelerinde açıklama kısmını boş bırakmasının endişe yarattığını dile getirdi. Bu durumu şöyle açıkladı: “Diyelim ki kiracı, gönderdiği paranın açıklama kısmına ‘kira bedeli’ yazmadı. Yine de bu kira sayılır. Çünkü aralarında bir kira sözleşmesi, kontrat var. Sözleşmede kiracının o tarihten itibaren o bedeli ödeyeceği belirtiliyor. Yargıtay, daha önce bu konuda karar vererek ödemenin kira yerine geçtiğini hükme bağladı. Kiracılarımız bu konuda endişe etmesin.”

KÖTÜ NİYETLİ EV SAHİPLERİNE KARŞI UYARI

Bazı ev sahiplerinin bu durumu fırsata çevirerek “açıklama yazılmadı” gerekçesiyle icra davası açabileceğini belirten Şahin, kiracıları rahatlattı: “Kötü niyetli bir ev sahibi icra davası açarsa, kiracılar elindeki sözleşmeyle icra dairesine itiraz ettiğinde konu kapanır ve dava mahkemeden döner.” Şahin, kiracılara gelecekte sorun yaşamamaları için her ayın kirasını (örneğin “2025 Nisan kirası”) açıklama kısmına yazmalarını önerdi. Bu şekilde ev sahiplerinin herhangi bir teşebbüste bulunamayacağını vurguladı.