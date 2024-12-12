2024’ün En Önemli Kararı! Merkez Bankası İçin Günler Sonrasını İşaret Etti! ABD’li Bankadan Faiz Tahmini

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Sorusu yılın son günlerine yaklaşılırken en çok merak edilen konuların başında geliyor. TCMB’nin 26 Aralık Perşembe saat 14.00’te açıklayacağı Aralık ayı faiz kararı için nefesler tutuldu. 2024’ün en önemli kararlarından birini açıklayacak banka için çarpıcı bir açıklama geldi.

CITI’DEN FAİZ KARARI TAHMİNİ

ABD’li Citi, Merkez Bankası’nın para politikasını normalleştirme sürecinde önemli ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, Aralık ayında 250 baz puanlık bir faiz indirimiyle gevşeme döngüsünün başlayabileceğini öngördü. Bankanın raporunda 2025 yılı sonuna kadar politika faizinin yüzde 50’lerden yüzde 30 seviyesine gelebileceği de bildirildi.

Citi’nin ‘Normalleşmenin Zorlu Aşamasında Yön Bulmak’ başlıklı Türkiye raporunda, para politikasındaki sıkılaşmanın güvenin yeniden tesis edilmesinde etkili olduğu ancak likitide koşullarının zorlu bir dezenflasyon süreci ile birleşerek para politikasının aktarım mekanizmasını zorlaştırdığı ifade edildi. Raporda kredi sınırlarının ve politika faizinin para politikasının etkinliğini sınırladığına da dikkat çekildi.

PPK METNİNDE ENFLASYONDAKİ İYİLEŞMEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kasım ayı Para Politikası (PPK) özetinde yer alan, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir” ifadesi metnin en dikkat çeken bölümü olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi