Hakan Kara Acı Tabloyu Paylaştı: Konut Alacaklar Ecel Terleri Dökecek

Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye'nin konut alım gücü açısından en zayıf ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. Konutta acı tabloyu paylaşan Kara, konut alım gücünü zayıflatan 3 etkeni açıkladı.

KİRACI SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Son aylarda enflasyonda kısmi bir gerileme görülse de genel seviyenin hâlâ yüksek olması, konut fiyatlarını ve alım gücünü doğrudan etkilemeye devam ediyor. TÜİK’in “Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri” verilerine göre, 2010-2023 yılları arasında ev sahibi olanların oranı azalırken, kiracı sayısında belirgin bir artış yaşandı.

“EN ZAYIF ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle Türkiye’nin konut alım gücü bakımından en zayıf ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Hakan Kara, yaptığı paylaşımında, “Endeksin üç bileşeni var: konut fiyatı, konut kredi faizi ve hane halkı geliri. Son yıllarda bizde her üçü de konut alım gücünü zayıflatan yönde gelişti” ifadelerini kullandı.

KONUT SATIN ALMA GÜCÜ YÜZDE 23,4 AZALDI

Endeksa’nın verilerine göre, Nisan 2023’te konut satın alınabilirlik endeksi yüzde 65,2 seviyesinden yüzde 49,9’a gerileyerek bir yıl içinde yüzde 23,4’lük bir düşüş yaşadı. 2024 Temmuz itibarıyla ise konut satış fiyatlarındaki artış hız kesse de yıllık bazda yüzde 36 oranında yükselmeye devam etti.

KONUT KRİZİ BÜYÜYOR

Uzmanlar, hane halkı gelirinin artırılması ve konut finansmanında uygun kredi olanaklarının sunulması gerektiğini belirtiyor. Ancak mevcut ekonomik şartlar, konut fiyatlarının her geçen gün yükselmesi ve kiraların da hızla artması, barınma krizini her geçen gün artırmaya devam ediyor.