2024 Asgari ücret zammı için yeni tarih: Ne zaman açıklanacak?

İlk toplantısını 11 Aralık, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, üçüncü toplantısını bu haftanın ilk yarısında yapması bekleniyor.

2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin belirlenmesine ilişkin son düzlüğe girilirken, Ekonomim’den Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, eğer tüm tarafların kabul ettiği şekilde bir uzlaşma sağlanırsa, sonuç büyük ihtimalle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çarşamba günü yapılması beklenen kabine toplantısının ardından açıklanacak.

AKBAŞOĞLU, CUMA GÜNÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum" demişti.

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net rakamlar ise şu şekilde:

- Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira,

- Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira,

- Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira,

- Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira,

- Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem