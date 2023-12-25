Kiracıları zor durumda bırakacak iddia: Yüzde 25 kira sınırı kalkıyor mu?

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, yüzde 25 kira sınırına ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Türkmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yüzde 25 kira sınırını kaldırmayı planladığını öne sürdü.

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Kiracıları zor durumda bırakacak iddia: Yüzde 25 kira sınırı kalkıyor mu?

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte yurttaşın alım gücü her geçen gün düşerken, artan kiralar da cep yakmaya başladı.

Bu gelişmeler sonrası fahiş kiraların önüne geçmek için AKP iktidarı tarafından kira artışlarına yüzde 25 sınırı getirildi.

YÜZDE 25 KİRA SINIRI KALDIRILIYOR MU?

Ancak kiracıları zor durumda bırakacak yeni bir gelişmeyi "Basına kapalı toplantıdan yansıyanlar" başlıklı yazısında dile getiren Sözcü yazarı Nedim Türkmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, yüzde 25 kira sınırını kaldırmayı planladığını öne sürdü.

Kiracıları zor durumda bırakacak iddia: Yüzde 25 kira sınırı kalkıyor mu? - Resim : 1

Türkmen'in dile getirdiği yüzde 25 kira sınırın kaldırılmasına ilişkin yazının ilgili bölümü şöyle:

"Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak. Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz."

YARGIDAN TARTIŞMA YARATACAK KARAR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Gerçek Gündem'in gündeme getirdiği, "Yargıdan tartışma yaratacak karar; yüzde 25 kira sınırı rafa mı kalkıyor?" başlıklı haberimizde, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, konut kiralarında kira artış oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanmasının 'adil' olmadığına hükmetti.

Kararda, "ülkemizde yaşanan olağanüstü ekonomik koşullar nispetinde kira artışlarının yeniden uyarlanabileceğine" atıfta bulunuldu.

Yargıdan tartışma yaratacak karar; yüzde 25 kira sınırı rafa mı kalkıyor?Yargıdan tartışma yaratacak karar; yüzde 25 kira sınırı rafa mı kalkıyor?Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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