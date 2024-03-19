2023’ün toplam ihracatının %10’una ilk üç ayda ulaşıldı

Türkiye, dış ticarette vites yükseltmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) edinilen bilgilere göre, 2023’ü 232,2 milyar dolar ihracatla kapatan ülkemizin bu rakamın neredeyse %10'una henüz 2024'ün ilk 3 ayında ulaştığı kaydediliyor. Ticarete bağlı olarak giderek değer kazanan ekonominin başrolünde ise farklı sektörlerde faaliyet gösteren, hem yatırım hem de hizmetleriyle gelişimin önünü açan kuruluşlar bulunuyor. Fintek, enerji, mühendislik, bilişim ve tarım alanlarındaki şirketleriyle ve desteklediği girişimlerle ekonomide önemli bir rol oynayan uluslararası şirketler grubu Veventures Holding de ihracattaki temel parametreleri paylaşırken iştirakleri hakkında bilgi verdi.

Veventures Holding Kurucusu Nedim Vural, konuya dair şu değerlendirmede bulundu: “Global çapta öngörülemeyen jeopolitik ve ekonomik gidişat, beklenen eğilimlerin tersine dönmesine ya da yön değiştirmesine yol açıyor. Böylesi bir ortamda çok uluslu şirketler, çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalırken, ticari hacimlerini korumak ve yükseltmek amacıyla çevik stratejiler geliştirmek, yeni pazarların arayışına girmek istiyor. Ancak, durum bu kadar da basit değil. Çünkü artık, yalnızca doğrudan faaliyete geçmek ve işbirlikleri yapmak yeterli olmuyor. İnovatif, yaratıcı, duyarlı, müşteri odaklı ve çeşitliliği kapsayan çözümler, fikirler geliştirmek gerekiyor. Bu noktada biz de, ülke ihracatımızda başrol oynayan sektörlerde yenilikçi yatırımlar gerçekleştiriyor, çevreye ve topluma duyarlı bir şekilde ihtiyaç duydukları farklı alanlarda çözümler sunuyoruz.”

Denizcilikte Stratejik Ortaklık

Veventures Holding, Orient Ship Management ile iş birliği yaparak "Hermann Schepers" adlı gemiyi satın aldı ve "Rotterdam Trader" olarak yeniden adlandırdı. 12.263 DWT'luk bu konteyner gemisi, 1002 TEU taşıma kapasitesine sahip ve Hollanda'da inşa edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural: “Bu adım şirketin denizcilik sektöründeki faaliyetlerini genişletme ve global pazardaki konumunu güçlendirme açısından stratejik bir yatırımdır. Veventures Holding, bu ortaklığın şirketin operasyonel kapasitesini ve rekabet gücünü artıracaktır.”

Vural, açıklamalarına şöyle devam etti: ”Vemarine Energy aracılığıyla zaten gemi bakım hizmetleri sunuyorduk. Yönetim ekibimizin önerisiyle, denizcilik alanındaki varlığımızı genişletmek amacıyla bir konteyner gemisi edinme kararı aldık. Bu kapsamda, Orient Denizcilik ile stratejik bir yatırıma imza atarak global arenada pozisyonumuzu güçlendirdik. Ekibimiz, gemiyi operasyonlarımıza dahil etmek ve bakımlarını güncellemek için özenle çalışmalar yürütüyor. Rotterdam'da hizmet verecek gemimize 'Rotterdam Trader' adını vermemiz bu yüzden oldu. Gelecek yıllarda gemi filomuzu genişletmeyi hedefliyoruz."

“Küresel ekonomi anlayışının tüm sektörlerde benimsenmesini sağlıyoruz”

Farklı alanlardaki kaynaklarını birleştirerek iştiraklerini çeşitlendirme ve geliştirme amacıyla hareket ettiklerini aktaran Veventures Holding Kurucusu Nedim Vural, “Fintek, enerji, mühendislik, bilişim ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. En iddialı olduğumuz alanların başında ise gemi bakım onarım ve doğalgaz santral hizmeti veren Vemarine Energy ile bünyemizdeki tüm şirketleriin dijital süreçlerini yöneten ve müşterilerimize inovatif yaklaşımlar sunan Vebilişim Teknoloji yer alıyor. Öte yandan tüm grup şirketlerimiz, dünyanın birçok ülkesinde bankalardan enerji santrallerine, devlet kuruluşlarından son kullanıcılara çeşitli alanlarda hizmet veriyor ve bulunduğu sektörlere çeşitlilik ve yenilik katmayı vizyon ediniyor. Bununla birlikte farklı girişimlere de yatırım yapmaya devam ediyoruz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Sektörümüzde ulusal ve uluslararası çapta lider bir konuma erişmeyi hedefliyoruz. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya ve hizmet verdiğimiz her şirketin gelişmesine odaklanarak ticari faaliyetlerini destekliyoruz. Sürdürülebilir başarıyı vizyonumuz temel bir unsuru olarak kabul ediyor, küresel ekonomi anlayışının tüm sektörlerde benimsenmesinin önünü açıyoruz.”