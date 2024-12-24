187 TL Olarak Uygulanıyordu... Çalışanın Yemek Parası da Değişiyor!

2025 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından çalışanların günlük yemek ücretlerinde yapılacak artış merak konusu oldu. Yeni asgari ücret zammı ile 2025 yemek bedelinin yüzde 54,54 oranında bir artış yapılarak 6.320,6 TL'ye yükseltilmesi bekleniyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
187 TL Olarak Uygulanıyordu... Çalışanın Yemek Parası da Değişiyor!

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan canlı yayında kameraların karşısına geçerek açıkladı. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından çalışanlara ödenecek günlük yemek ücreti merak ediliyordu. Peki yemek parası 2025’te ne kadar olur? İşte asgari ücrete yapılan zam sonrası yemek ücretlerine ilişkin son bilgiler…
2024 yılı günlük yemek ücreti 1 Ocak’tan itibaren KDV dahil 187 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücret 2024’te yüzde 49,11 artarken yemek ücretleri ise 54,54 oranında artırılmıştı.

GÜNLÜK EN AZ 243,1 TL OLACAK

Yeni asgari ücret zammı ile günlük yemek parasının da en az yüzde 30 oranında artması bekleniyor. 1 Ocak’tan itibaren uygulanması beklenen günlük yemek ücretinin 187 TL’den 243,1 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Bu kapsamda 26 gün üzerinden hesaplandığında ise işçilere ödenecek yemek ücreti 4.862 TL’den 6.320,6 TL’ye çıkacak. Aradaki fark ise 1.458 TL olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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