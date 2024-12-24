Bakan Işıkhan'dan Cumhurbaşkanı'na 'Asgari Ücret' Teşekkürü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Işıkhan'ın asgari ücreti açıkladığı sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği anlar dikkat çekti.

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Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreci sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak açıkladı.

Işıkhan'ın asgari ücreti ilan ettiği sırada Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettiği anlar dikkat çekti. Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

'ELBETTE EN BÜYÜK TEŞEKKÜR...'

"Elbette en büyük teşekkürü, güçlü iradeleri ve ortaya koydukları vizyonla alın terinin hakkının verilmesi yaklaşımımıza ve işçiyi, işvereni ve istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum."

HZ. MUHAMMEDİN ÖĞÜDÜNÜ OKUDU

Öte yandan Çalışma Bakanı Işıkhan, asgari ücreti açıklamadan önce Hz. Muhammed’in şu öğüdünü okudu:

“Peygamber Efendimizin ‘işçinin alın teri kurumadan hakkını verin’ öğüdü, medeniyetimizin de özünü yansıtan güçlü bir erdem ve adalet çağrısıdır.”

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