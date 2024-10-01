Yüksek Lisans Yapmak İsteyenler Dikkat! ALES Başvuruları Başladı

ÖSYM'nin 17 Kasım'da yapılacak ALES sınavı için başvurular başladı. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden 9 Ekim'e kadar başvurularını yapabilecek.

Son Güncelleme:
Yüksek Lisans Yapmak İsteyenler Dikkat! ALES Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvurularının başladığını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.

Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.

Ehliyet Alacaklar Dikkat! 81 İlde Yeni Dönem BaşlıyorEhliyet Alacaklar Dikkat! 81 İlde Yeni Dönem BaşlıyorGüncel
KPSS Cevap Kağıtları Erişime AçıldıKPSS Cevap Kağıtları Erişime AçıldıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
ÖSYM
Son Güncelleme:
Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den 1 Ayda Kazandığı Maaş Ortaya Çıktı
Eğitimde Korkutan Veriler! İstanbul Özel Okul İstilası Altında İstanbul Özel Okul İstilası Altında
Ezip Toz Haline Getirildiğinde Saçtaki Egzama, Kuruluk ve Kepeği Önlüyor Ezip Toz Haline Getirildiğinde Saçtaki Egzama, Kuruluk ve Kepeği Önlüyor
MEB'den 'Okullarda Temizlik' Açıklaması MEB'den 'Okullarda Temizlik' Açıklaması