Yüksek Lisans Yapmak İsteyenler Dikkat! ALES Başvuruları Başladı
ÖSYM'nin 17 Kasım'da yapılacak ALES sınavı için başvurular başladı. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden 9 Ekim'e kadar başvurularını yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvurularının başladığını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.
Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: