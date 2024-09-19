Ehliyet Alacaklar Dikkat! 81 İlde Yeni Dönem Başlıyor

Çukurova Kalkınma Ajansı ve KOSGEB'in destekleriyle hayata geçirilen bu simülasyon teknolojisi, sürücü kurslarına entegre edilerek adayların ehliyet almadan önce sanal gerçeklik gözlüğü (VR) ile eğitim almalarını sağlıyor. Tarık Arı, simülatörün pedal, vites, sinyal ve aynalar gibi tüm detayları içerdiğini belirterek, "Sanal ortamda Adana'nın birebir çizilmiş haritasında sürüş yaparak pratik yapma imkanı sunuyoruz. Bu sayede sürücü adaylarının trafikte yaşadıkları kaygılar önemli ölçüde azalıyor" dedi.