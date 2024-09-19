Ehliyet Alacaklar Dikkat! 81 İlde Yeni Dönem Başlıyor
Ehliyet sahibi olmak isteyenler için yeni bir dönemin başladığı duyuruldu. Sürücü adaylarına, sınav öncesinde gerçek trafik deneyimi sunacak bir simülasyon teknolojisi geliştirildi.
Kaynak: AA
Çukurova Teknokent’te faaliyet gösteren genç girişimci Tarık Arı, yapay zeka destekli "VR Drive" projesiyle sürüş eğitiminde devrim yaratıyor. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yasin Kaya'nın akademik danışmanlığıyla geliştirilen proje, sürücü adaylarına sanal ortamda güvenli bir direksiyon eğitimi sunuyor.
Çukurova Kalkınma Ajansı ve KOSGEB'in destekleriyle hayata geçirilen bu simülasyon teknolojisi, sürücü kurslarına entegre edilerek adayların ehliyet almadan önce sanal gerçeklik gözlüğü (VR) ile eğitim almalarını sağlıyor. Tarık Arı, simülatörün pedal, vites, sinyal ve aynalar gibi tüm detayları içerdiğini belirterek, "Sanal ortamda Adana'nın birebir çizilmiş haritasında sürüş yaparak pratik yapma imkanı sunuyoruz. Bu sayede sürücü adaylarının trafikte yaşadıkları kaygılar önemli ölçüde azalıyor" dedi.
Projenin sürücü kursu işletmecileri tarafından da olumlu karşılandığını ifade eden Alparslan Ceylan, sanal eğitim sayesinde araç bakım maliyetlerinin azaldığını vurguladı. VR Drive teknolojisi, sürücü adaylarının güvenli ve etkili bir şekilde trafikte deneyim kazanmalarına olanak tanıyor.