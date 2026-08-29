YÖK’ten Özel Üniversitelere Fahiş Zam Muhtırası: Tek Ders ve Vade Farkı Soygunu Bitti

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim ücretlerine yönelik tırmanan fahiş fiyat artışları ve öğrencileri mağdur eden gizli masraf kalemlerine karşı tarihi bir denetim mekanizması başlattı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanlığına CİMER üzerinden ulaşan çok sayıdaki ihbar ve şikayette, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının, belirlenen kurallara uygun hareket etmediği, ara sınıflarda öğrenim ücretlerini yüzde 25'in üzerinde artırdığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı, çeşitli ödeme seçeneklerinde vade farkı uyguladığı ve öğrencilerden ilave ücretler talep ettiği bildirildi.

Öğrenciler aleyhine sonuç doğuran bu tür uygulamalara ilişkin başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle değerlendirilecek. Kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacak.

ARA SINIFLARA EN FAZLA YÜZDE 25 ARTIŞ

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan düzenleme doğrultusunda hazırlanan usul ve esaslar vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirildi.

Buna göre, hazırlık ve/veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretlerine 2026-2027 Akademik Yılı için yapılacak artış yüzde 25'i geçemeyecek. Öğrenim ücreti, eğitimin dönemlik veya yıllık olmasına bakılmaksızın yıllık ve belirli bir tutar olarak belirlenecek. Kayıt döneminden sonra adı ne olursa olsun, önceden açıkça ilan edilmemiş herhangi bir ilave ücret veya ücret artışı talep edilemeyecek.

TEK DERSİ KALAN ÖĞRENCİYE MÜJDE

Dönem veya yıl tekrarı yapan ya da normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden yalnızca tekrar etmeleri gereken ders veya dönem/yıl için ücret alınabilecek. Talep edilen ücret, ilgili dönemde alınması zorunlu ders veya kredi başına düşen tutarı aşamayacak. Buna göre, yalnızca tek dersi kalan bir öğrenciden tam dönem öğrenim ücreti alınamayacak.

Bir üst sınıfa geçen ve önceki öğretim yılı veya dönemine ilişkin öğrenim ücretini ödemiş öğrencilerden, daha önce başarısız oldukları ve yeniden almaları gereken alt sınıf dersleri için dönemlik veya yıllık öğrenim ücretine ilave olarak ek ücret talep edilemeyecek.

TAKSİTLE ÖDEMEDE VADE FARKI YASAKLANDI

Öğrenim ücretinin 9 aya kadar taksitle ödenmesi halinde vade farkı uygulanamayacak. Kredi kartıyla tek çekim, taksitli ödeme veya kredili mevduat hesabı üzerinden ödeme gibi farklı ödeme seçenekleri nedeniyle öğrencilerin mali yükünü artıracak, vade farkı uygulamalarına gidilemeyecek.

9 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun kapsamında yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretleri, intibaklarının yapıldığı sınıfın öğrenim ücreti esas alınarak belirlenecek. Bu öğrencilerden öğrenim ücreti dışında başka bir ücret talep edilemeyecek.

Kaynak: AA