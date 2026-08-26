Özel Okullarda Büyük Dönüşüm Dönemi! MEB Son Tarihi Açıkladı, Hepsi Değişecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk özel öğretim kurumlarında yabancı isim kullanımına tamamen son veriyor. Geçmişte yabancı adla ruhsat alan Türk özel okullarının da tabelalarını Türkçe isimlerle değiştirmesini zorunlu kılan düzenleme kapsamında, kurumlara 1 Ekim 2026 tarihine kadar süre tanındı.

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Özel Okullarda Büyük Dönüşüm Dönemi! MEB Son Tarihi Açıkladı, Hepsi Değişecek
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda özel öğretim kurumlarına, Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek.

YABANCI İSİM KALMAYACAK

Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hale getirilecek.

Bu kapsamdaki kurumlar, mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek. Özel öğretim kurumlarına; Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek.

KİMLER YABANCI İSİM KULLANABİLECEK?

Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek.

'KÜLTÜREL YOZLAŞMA VE KİMLİK EROZYONUNA GEÇİT YOK'

Kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri de gözetilecek. Bu değerlere aykırı ve öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar kullanılamayacak.

Anayasa'da yer alan milli kültür ile milli ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, milli eğitimin temel ilke ve amaçlarına riayet edilerek kurum adlarının milli ve manevi değerlerle bağdaşması; kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu, değer erimesi, dilsel yabancılaşma ve öğrencilerin psikososyal gelişiminde olumsuzluklara sebebiyet verilmemesi esas alınacak.

SON TARİH BELLİ OLDU

Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvuruları en geç 1 Ekim 2026 tarihine kadar yapılacak.

Kaynak: DHA

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