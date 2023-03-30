YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim verilebilecek

YÖK, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

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YÖK Başkanı açıkladı: Üniversitelerde yüz yüze eğitim verilebilecek

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. 

Özvar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremlerin ardından uzaktan eğitime geçilmesine karar verilen üniversitelere ilişkin konuştu. 

Özvar, üniversitelerin 3 Nisan itibariyle yüz yüze eğitim verebileceğini duyurdu.

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"YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI ALDIK"

"30 Mart 2023 itibarıyla deprem bölgelerinde 4 binamız yıkıldı. YÖK olarak depremin yaralarını azaltmak için bir takım tedbirler aldık" diyen YÖK Başkanı, "17 Şubat'ta uzaktan eğitim kararı vermiştik. YÖK olarak 30 Mart itibarıyla yeni kararlar aldık. Bu kararları alırken talepleri dikkate alarak gerçekleştirdik. Depremin doğrudan etkilediği üniversitelerinin şartlarını da tarttık. 3 Nisan 2023 itibarıyla bahar dönemi itibarıyla uzaktan eğitimle birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesini kararlaştırdık. Bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılabilecek" diye konuştu.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mart ayının sonuna geldik, YÖK hala sessiz. Milyonlarca üniversiteli ve aileleri artık eğitimin yüz yüze olmasını istiyor. 1 ay önce “Yüz yüze eğitime hazırız” diyen kurumları açıklama yapmaya davet ediyorum" demişti.

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