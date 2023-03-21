YÖK Başkanı Erol Özvar'dan 'uzaktan eğitim' açıklaması: Seçeneği değerlendireceğiz!

Son dakika haberi... YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 'uzaktan eğitim' kararına ilişkin açıklama yaptı. Özvar, "Şartların elverişli hale gelmesi durumunda, uzaktan eğitimin yanında, yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar'dan 'uzaktan eğitim' açıklaması: Seçeneği değerlendireceğiz!

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden dolayı YÖK, 9 Şubat’ta üniversitelerin ikinci bir duyuruya kadar bahar döneminin ertelendiğini duyurmuştu.

İzmir Ege Üniversitesi'nde düzenlenen 256. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda 'uzaktan eğitim' kararına ilişkin konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz" dedi.

"NİSAN AYI BAŞINDA YENİDEN GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Özvar, "Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık. Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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