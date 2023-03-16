Bakan Özer, duyurdu: Milli Eğitim Bakanlığı’na 5 bin personel alınacak!

Bakan Özer’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na alınacak 5 bin personelin 254’ü merkez teşkilatında, 4 bin 746’sı ise taşra teşkilatında görevlendirilecek.

Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek personelin görev dağılımı şöyle:

"Merkez teşkilatı 250 büro personeli, 4 avukat. Taşra teşkilatı 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat."

TAKVİM VE BAŞVURU ŞARTLARI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İLAN EDİLECEK

Bakan Özer, personel alımına ilişkin takvim ve başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde ilan edileceğini belirttiği paylaşımına, “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun” notunu da düştü.

Kaynak: Gerçek Gündem