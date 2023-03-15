Müdür beyin yeşil kürkü

Yıllardır eğitimde yaşanan gelişmeleri ve olayları takip ediyor ve elimden geldiğince kamuoyu ile paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazıyı kaleme alırken ben utandım, ama kadın öğretmen arkadaşlarıma bu saygısızlığı yapan bu zatın utanacağını düşünmüyorum…

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Ali Taştan

Ali Taştan

alitastan01@gmail.com

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Konya Lisesi Müdürü geçtiğimiz aylarda bakanlık tarafından görevden alınmıştı. Müdür Zübeyir Yavuz ile ilgili iddialar eğitim kamuoyunun gündemini uzunca bir süre meşgul etmişti. Şimdi ne oldu dersiniz? Müdür bey Konya Lisesine geri döndü.

Bu süreçte neler yaşandı?

Eğitim müfettişleri tarafından başlatılan soruşturmayı Bakanlık müfettişleri devraldı. Yaklaşık 50 öğretmenin ifadesi alındı. Öğrenciye dayak videosu kamuoyunun gündemine düştü. Öğretmenlerden otopark parası topladığı, okulun öğrencilerini ilişkisi olduğu bir etüt merkezine yönlendirdiği, hatta bazı öğretmenleri bu etüt merkezinde çalışmaya zorladığı, kadın öğretmenlere erkek öğretmenlerin tuvaleti içerisinde bir kabin ayırdığı iddiaları ile açılan soruşturmalar neticesinde görevden alınarak Meram Esnaf ve Sanatkârlar Odası Ortaokuluna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak gönderildi.

Kadın öğretmenlerin kullanımına sunduğu kabine ait anahtarı öğrenmenler odasının duvarına asan bu zat maalesef Konya Lisesindeki müdürlük görevine geri döndü. Dayak attığı öğrenci hala bu okulda eğitim öğretime devam ediyor. Şimdi müdür olan bu zat okulda rövanş alma mücadelesi içerisine girmiş. Yukarıda bahsettiğim uygulamaları kendisi yapmamış gibi korku salmaya çalışıyormuş. Öncelikle bu eğitimciye yakışan bir davranış şekli değildir. Ayrıca öğretmenlerin doğruları söylemek ve yapmak gibi bir davranış şekli vardır. Bu zata şunu söylemek istiyorum: ÖĞRETMEN YALVARMAZ, ÖĞRETMEN KORKMAZ! Boşuna uğraşma.

Konya Lisesi köklü tarihi ile öne çıkan okullarımız arasında bulunuyordu. Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Külebi, Alaaddin Yavaşça gibi birçok tanınmış edebiyatçı, sanatçı, devlet ve bilim insanı, bu liseden mezun oldu. 1889 yılından günümüze binlerce insan yetiştirdi. Osmanlı Dönemi’nde, Nizamiye Medresesinde, İdadi olarak eğitim vermeye başlayan okul, 1923 yılında cumhuriyetin kurulması ile Konya Erkek Lisesi adını aldı. 2005 yılında yabancı liselerin, Anadolu Lisesine dönüştürülmeye başlaması ile birlikte Konya Lisesi ismini aldı.

Okul kültürü oluşturmak eğitimde başarıyı getirir. Konya Lisesi gibi ülkemizde okul kültürü oluşmuş binlerce kurum vardı. AKP’nin eğitim politikaları maalesef bu kurumlarımızı yok etti. Okullarımız yolsuzluk ve usulsüzlüklerle anılmaya başlandı. Öğretmen arkadaşlarımız itibarsızlaştırıldı.

Tarık Buğraları yetiştiren okulun ne hale geldiğini görüyorsunuz. Kadın öğretmen arkadaşlarımızın tuvaletinin anahtarını öğretmenler odasına asan zat emin ol senide kalbimize yazdık. Bu koltuklar sizlere ailenizden miras kalmadı. Bu ne pervasızlıktır. Bu ne görgüsüzlüktür. Bu ne aymazlıktır.

Yıllardır eğitimde yaşanan gelişmeleri ve olayları takip ediyor ve elimden geldiğince kamuoyu ile paylaşmaya çalışıyorum. Bu yazıyı kaleme alırken ben utandım, ama kadın öğretmen arkadaşlarıma bu saygısızlığı yapan bu zatın utanacağını düşünmüyorum…

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