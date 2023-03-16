AKP'li belediye araziyi istedi, deprem gerekçesiyle okul taşındı: 'Gece yarısında dersten çıkan öğrencilerin başına bir şey gelirse sorumlusu kim olacak?'

GERÇEK GÜNDEM /

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan ve imkanları nedeniyle ailelerin tercih ettiği Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından AKP'li Kağıthane Belediyesi'ne deprem güçlendirme çalışmaları gerekçe gösterilerek devredilmek istenmesine yönelik tartışmalar sürüyor.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, AKP'li Kağıthane Belediyesi'ne tahsis edil 30 bin metrekarelik alanının tahsisinde Kağıthane Belediyesi'nin yalnızca 12 bin metrekarelik ve okul arazisinin karşılığı olmayan bir bir alanı verecek olması ise dikkat çekti. Belediyenin ısrarına öğretmenler, veliler ve sendikalar tepki gösteriyor. Rant iddiaları ise gündemde yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in göreve gelir gelmez tahsisi onaylamasıyla süreç hızlanırken depreme dayanıksızlık gerekçesiyle okulun tahliye işleminin gerçekleştirilmesi de tahsisteki sürece dikkat çekiyor.

Öte yandan okulun depreme dayanıksız olduğuna dair raporun 5 yıl sonra hatırlanarak binanın tahliyesi gerçekleştirilerek arazinin tahsisine dair süreç de hızlandırıldı. Öğrencilerin taşındığı okulun kapasitesinin yetersizliği nedeniyle sabah derslerin 07.30'da başlaması, akşam ise 21.45'te bitmesi çocuklar için güvenlik sorunu da oluşturdu.

Okul arazisi hakkında tartışmalar sürerken Eğitim İş ve Eğitim Sen; Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kararı protesto etti. Açıklamada; "Neredeyse gece yarısında okuldan çıkan öğrencilerimizin başına, olumsuz bir şey gelirse bunun sorumlusu kim olacaktır?" sorusu yöneltildi.

Eğitim İş, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

Bizler okulumuzun öğretmenleri, velileri, Kağıthane’de bulunan siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları olarak bir kez daha, okulumuz PROFİLO M.T.A.L’ne sahip çıkmak ve sesimizi sizler aracılığıyla tüm Türkiye’ye duyurmak için bir araya geldik.

Okulumuz 34 yıllık köklü bir meslek lisesidir. 1989 yılında kurulan Kağıthane Belediyesi ile aynı yaştadır. Okulumuz, Fransız Hükümeti ve Profilo Vakfı’nın katkılarıyla yapılmış, yabancı dille mesleki eğitim vererek, binlerce nitelikli mezun vermiştir. İstanbul’un en nitelikli meslek liselerinden birisi olan okulumuz, depreme dayanıksızlığı bahane edilip, mevcut yerinden taşınarak, adeta yok edilmek istenmektedir.

Merkezi konumu nedeniyle, öğrencilerin ulaşımı için kolay bir noktada olan okulumuz, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarıyla, öğrencilerimizin psiko sosyal ve fiziksel gelişimleri için vazgeçilmez bir önemdedir. Okulumuz, içindeki kapalı spor salonu ve halı sahayla Kağıthane’de yaşayan gençlere ve vatandaşlarda hizmet vermektedir.

Kağıthane ilçesinde 23 ortaokul bulunmaktadır. Bu okullardan mezun öğrencilerin gidebileceği lise sayısı ise sadece 11'dir. Okulumuz, bu liseler içinde 1300 öğrencisi ile bölgenin eğitim öğretim yükünü sırtlayan en önemli okullardan birisidir.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, depreme dayanıksız raporu olduğu söylenen okulumuz, 1300 öğrencisi ile 500 öğrenci kapasiteli Şehit Mustafa Sevim İmam Hatip Lisesi’ne taşınmıştır. Uygulamalı meslek dersleri, daha önce deprem güçlendirmesi yapılan, öğrenci pansiyonunun bir bloğunda devam etmektedir.

Taşındığı okulda ikili eğitim yapan okulumuzda, sabahçı grup 07.30’da derslere başlamakta, öğlenci grup 21.45’te dersten çıkmaktadır. Bu durum öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız için çok büyük sıkıntılar yaratmaktadır.

Neredeyse gece yarısında okuldan çıkan öğrencilerimizin başına, olumsuz bir şey gelirse bunun sorumlusu kim olacaktır?

Kağıthane’nin en değerli ve merkezi yerlerinden olan okulumuz arazisi, uzun zamandır Kağıthane Belediyesi tarafından istenmektedir. Belediye, okul arazisinin tahsisini Milli Eğitim Bakanlığından isterken; “okulun konum itibari ile iki ana arterin kesiştiği, trafik akışı ve gürültünün yüksek olduğu bir konumda bulunduğunu, metro istasyonu nedeni ile insan sirkülasyonunun artacağını ve bu durumun öğrenciler için güvenlik problemlerine sebep olabileceğini” öne sürmüştür. Belediyenin öne sürdüğü gerekçeler İstanbul’daki bir çok okul için öne sürülebilir. Hiç uzağa gitmeden Cendere caddesi üzerine baktığımızda, gördüğümüz özel okul binalarının yapımına ruhsatı kim, hangi belediye vermiştir?

Ayrıca, Kağıthane Belediyesi, okul arazisini isterken, 26.000 m²’lik okul arazisine karşılık, konum ve değer olarak daha geri ve okul arazisin karşılığı olmayan bir noktada 12.000 m²’lik bir yer önermiştir. Bu haksız ve aynı zamanda hukuksuz takas pazarlığında belediye, okul binası yapmayı da asla kabul etmemiştir.

Belediyenin okulumuz arazisini neden ısrarla istediği, buraya ne yapacağı kimse tarafından net olarak bilinmemektedir.

Kağıthane Belediyesi, bir önceki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk döneminde okul arazisinin belediyeye tahsisini, bakanlıktan resmi yazıyla istemiştir. Bakanlık, belediyenin yukarıda öne sürdüğü gerekçeleri gerçekçi bulmayıp, okul arazisi yerine önerilen arsanın, okulun karşılığı olmadığı gerekçesi ile belediyenin teklifini reddetmiştir.

Eski bakan Ziya Selçuk’a teklifini kabul ettiremeyen belediye, Milli Eğitim Bakan’ının değişmesi sonrasında, aynı teklifi aynı gerekçelerle bakanlığa tekrar yapmıştır. 5 Ağustos 2021 tarihinde göreve gelen yeni bakan Mahmut Özer, 3 Ekim 2021 tarihinde, yani göreve geldikten sadece 2 ay sonra hızla okul arazisinin belediyeye tahsisini onaylamıştır.

Kağıthane Belediyesinin, okul arazisini millet bahçesi yapmak istediği söylentileri dolaşmaktadır. Bizler bunu ya da bu arazi için düşünülen herhangi bir projeyi kabul etmiyoruz! Kağıthane’nin millet bahçesine, inşaata, betona değil, okula ihtiyacı vardır.

Belediye, depremi neredeyse fırsata dönüştürüp, sadece ana binası boşaltılan okul için bir yıl önce başaramadığını şimdi yapmaya çalışmaktadır. Okulumuzun değerli arazisi birilerinin iştahını kabartmaktadır.

Bizler, işçi, emekçi ve çalışanların çocuklarının, kentlerimizin en güzel, en merkezi, evlerine ulaşımı en kolay yerlerde eğitim almayı hak ettiğini düşünüyoruz. Öğrencilerimizin bahçesi geniş, yeşil alanı zengin, sportif etkinlikler yapabildikleri okullarda eğitim almalarını istiyoruz.

Profilo M.T.A.L’nin bulunduğu yer tam da böyle bir yerdir. Belediyeye bırakmayacağız!

Okulumuz öğrencileri, öğretmenler arkadaşlarımız çok zor şartlarda eğitim öğretime devam ederken, bir yandan da belediyenin okul arazisindeki bu ısrarı ile yarını ne olacağı belirsiz bir süreç yüzünden yıpranmaktadırlar.

Bizler; öğrenciler, veliler ve öğretmenler olarak duyarlı kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz;

Okulumuz mevcut yerinde depreme dayanıklı binalar yapılarak eğitim öğretime devam etmelidir. Kağıthane Belediyesi okul arazisi ile ilgili isteklerini, planlarından, ısrarından vazgeçmelidir. Millet bahçesi ya da başka projeler, inşaatlar değil, okulumuzun kendi yerinde, depreme dayanıklı binalarında, eğitim öğretime devam etmesini istiyoruz. Tüm Kağıthane’lileri ve kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz. Okulumuz arazisini Kağıthane Belediyesi’ne bırakmayacağız.